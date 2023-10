Crise énergétique au Mali : La grande déception ?

Si gouverner c’est satisfaire les besoins des populations, cette période transitoire enregistre une grosse désillusion par rapport à la fourniture énergétique.

La gouvernance IBK avait été décriée pour ses nombreuses insuffisances. Et l’on s’empressait de dénoncer la mauvaise gestion des ressources publiques, dont les conséquences se faisaient remarquer par l’insatisfaction chronique des besoins élémentaires des populations dans divers domaines.

C’est ainsi que l’on déplorait en particulier les coupures intempestives du courant électrique, surtout durant les périodes caniculaires, allant du mois de mars à mai de chaque année. Mais l’on se rappelle que cette période de sevrage du courant électrique prenait fin dès la période de l’hivernage, soit à compter de la période du mois de juin.

Mais, depuis l’avènement de cette Transition, avec la volonté affichée et appréciée de mieux gérer le pays, l’on se perd en conjectures par rapport à la crise du courant électrique. « L’on ne comprend plus rien : », marmonnent plusieurs Bamakois. Les populations passent de longues heures de la journée sans le courant électrique, sans que la société EDM ne pipe mot sur les raisons de cette privation d’une denrée devenue indispensable à toute activité socioéconomique ou même toute activité tout court.

C’est ainsi que les usagers ne cessent de se plaindre ou même de protester pour ce manque de résultat dans la gestion du secteur énergétique. Car, depuis 2020, les Maliens ne savent plus à quel saint se fier par rapport à la disponibilité de l’électricité.

Comment un Etat qui se veut aussi préoccupé par le bien-être de ses populations ne peut pas arriver à bout de cette problématique existentielle. Car, comment comprendre que, malgré les changements opérés au sein de l’administration de la société EDM, l’on n’arrive pas, jusqu’à présent, à juguler cette crise qui devrait de plus en plus préoccupante ? L’on n’a pas changé à plusieurs reprises les dirigeants de l’EDM et les ministres de l’Energie pour plus d’efficacité dans la gestion de ce secteur ? Qu’est-ce qui se pose comme problème si insoluble à la puissance publique qu’est l’Etat pour un secteur social comme celui de la fourniture du courant électrique? Les dirigeants du pays savent-ils que les populations broient du noir pour cette pénurie de l’électricité ? Comment comprendre que des milliers d’artisans et d’acteurs de petits métiers tels les soudeurs, les forgerons, les tailleurs, les menuisiers, les services soient privés d’activités du fait des coupures électriques incessantes ?

Alors que ces acteurs ne demandent qu’à travailler, les uns et les autres s’efforçant de payer leurs factures de la consommation du courant. C’est une grosse déception, car il est important que l’Etat fasse tout son possible pour assumer les services minimum de basse, surtout dans un contexte particulier de la gouvernance, où le changement et le mieux-être est promis à tout un peuple, qui ne demande qu’à vivre le plus dignement possible.

Par ailleurs, lorsque le peuple est déjà traumatisé par les affres de l’insécurité et de la guerre contre le terrorisme et ses avatars de rebelles, il urge que ses dirigeants fassent feu de tout bois pour le soulager un tant soit peu de ses peines. Le plus tôt serait le mieux. Car, il ne sert à rien de promettre des tonnes de projets d’amélioration du quotidien des populations, si l’on ne parvient pas à un laps de temps si long à fournir normalement la simple énergie électrique à ses compatriotes. L’on ne doit pas oublier que des crises énergétiques ont été, durant l’histoire, à la base de situations insurrectionnelles regrettables.

Boubou SIDIBE /maliweb.net

