Crise énergétique : La thérapie de choc de EDM-SA

Les propositions faites à la demande du chef du gouvernement s’articulent autour de trois points. Il s’agit de renforcer la production énergétique, tirer profit de l’offre énergétique sous-régionale et assurer la viabilité financière de la société Énergie du Mali (EDM-SA)

Le secteur de l’énergie au Mali traverse une période difficile, caractérisée par des défis importants tant dans la production que dans la distribution de l’électricité. Les pénuries fréquentes exacerbent la situation, affectant ainsi la vie quotidienne des citoyens et freinant le développement économique du pays. C’est dans ce contexte que lors de sa visite à la direction générale de la Société énergie du Mali (EDM-SA), le 28 novembre dernier, le chef du gouvernement avait exprimé son souhait de voir l’entreprise engager une consultation générale et dont la restitution a été faite hier à la direction générale de la société. C’était en présence du Premier ministre, le Général de division Abdoulaye Maïga et du ministre de l’Énergie et de l’Eau, Boubacar Diané.

Cette démarche a mobilisé les experts et les parties prenantes pour proposer des solutions innovantes et durables à la crise énergétique dans notre pays. Parmi les pistes envisagées, on note le développement des énergies renouvelables, l’amélioration de l’efficacité énergétique et la modernisation des infrastructures. En mettant en ligne un formulaire accessible à tous les employés, la société EDM a ouvert la voie à une participation active et a encouragé la créativité collective.

L’usage d’un outil d’intelligence artificielle pour analyser les propositions témoigne d’une volonté d’exploiter la technologie pour optimiser les processus de décision, explique le directeur général de l’EDM-SA. Selon Abdoulaye Djibril Diallo, cette méthode a permis non seulement de classer les idées selon leur pertinence et les thématiques abordées, mais aussi de générer un rapport synthétique pour orienter les actions futures. En intégrant l’intelligence collective et les technologies avancées, EDM-SA se positionne de manière proactive pour relever les défis énergétiques et améliorer la production et la distribution d’énergie.

2.300 PROPOSITIONS- L’engagement des collaborateurs d’EDM, avec 607 personnes ayant contribué à permis de recenser 2.300 propositions. Ces propositions se concentrent principalement sur l’augmentation de la production énergétique, l’optimisation de l’offre régionale et la pérennité financière. La question du renforcement de la production énergétique demeure un défi essentiel pour répondre à la demande croissante d’électricité tout en respectant les enjeux environnementaux. Pour le directeur général Diallo, parmi les 338 propositions avancées à ce niveau par le staff de l’EDM-SA, la construction de centrales solaires apparaît comme une solution prometteuse. Il estime que la promotion des énergies renouvelables, telle que l’hydroélectrique, est également importante pour diversifier les sources d’énergie et réduire la dépendance aux énergies fossiles.

L’investissement dans l’augmentation de la capacité des centrales électriques existantes permet d’optimiser les infrastructures actuelles sans nécessiter de nouvelles constructions coûteuses, soutient le directeur général. Enfin, l’extension du réseau interconnecté joue un rôle clé en intégrant des sources d’énergie renouvelable et en améliorant la fiabilité du système. Ces propositions, mises en avant par le personnel, sont des initiatives, combinées, qui offrent une voie vers un avenir énergétique plus durable et résilient.

En parallèle, la promotion des énergies renouvelables peut être encouragée par des subventions accordées aux particuliers pour l’installation de panneaux solaires individuels. Ces subventions facilitaient l’accès à l’énergie solaire aux ménages, notamment leur dépendance aux sources d’énergie traditionnelle et contribuaient à la transition énergétique globale.

Tirer avantage de l’offre énergétique régionale est également un enjeu pour EDM-SA. Ainsi, parmi les 267 propositions formulées sur ce point, l’accent est mis sur l’accélération des projets d’interconnexion, comme celui dépendant du Mali et de la Guinée Conakry. En outre, il est essentiel d’encourager la diversification des sources d’énergie pour constituer un mix énergétique équilibré. Cela inclut l’intégration d’énergie importée, ce qui peut contribuer à réduire les coûts d’exploitation et à stabiliser les réseaux énergétiques.

Renforcer les interconnexions avec la Côte d’Ivoire représente également une stratégie clé pour assurer un approvisionnement stable en électricité selon le staff de l’EDM. Cette approche permettra de tirer partie des ressources énergétiques disponibles dans la sous-région. Dans la dynamique, selon les propositions formulées par le personnel, la négociation d’accords avec d’autres pays voisins pourrait diversifier les sources d’importation, notamment la dépendance à un fournisseur unique et la résilience énergétique.

VIABILITÉ FINANCIÈRE- Pour assurer la viabilité financière de l’EDM-SA, une série de propositions a été formulée, mettant en lumière divers aspects critiques de la gestion de l’entreprise. La régulation des tarifs de l’électricité est primordiale pour garantir un équilibre entre la rentabilité de l’entreprise et l’accessibilité pour les consommateurs. En somme, l’instauration de subventions ciblées pourrait alléger le fardeau des ménages vulnérables, tout en préservant les recettes de l’EDM-SA. Enfin, le recouvrement efficace des créances, particulièrement auprès des structures publiques, est primordial pour EDM afin de renforcer sa trésorerie. Le personnel propose également l’ajustement immédiat des tarifs pour les industriels et les gros consommateurs et l’encouragement de l’installation de panneaux solaires par le biais de subventions.

La thématique de la gouvernance et de la communication a suscité un grand intérêt, avec 243 propositions recensées. Et l’une des initiatives clés est le lancement d’une campagne d’information destinée à sensibiliser le public à l’économie d’énergie. En outre, le personnel de l’EDM-SA suggère de simplifier les procédures administratives pour faciliter l’installation de producteurs solaires privés.

Enfin, il a été proposé de maintenir une stabilité dans la gouvernance de l’entreprise pour garantir une continuité dans les projets et les améliorations à long terme. Ces stratégies, si elles sont bien mises en œuvre, vont contribuer à transformer le paysage énergétique tout en renforçant la confiance du public envers EDM-SA. L’élaboration de stratégies à long terme pour le secteur énergétique est décisive pour assurer un avenir durable et résilient. Parmi les 127 propositions recensées dans ce sens, l’accent est mis sur le développement des énergies

MISE EN OEUVRE DES PROPOSITIONS- En somme, la crise énergétique qui traverse le Mali est un défi complexe qui nécessite des solutions à la fois immédiates et à long terme. L’appui du gouvernement et la régulation des tarifs sont essentiels pour assurer la viabilité du secteur énergétique. Ainsi, la consultation initiée par le Premier ministre a permis de recueillir des idées novatrices et de valoriser l’expertise interne de l’entreprise, pour trouver des solutions durables. Cela a démontré la volonté des agents d’EDM de contribuer activement à la recherche des solutions à la crise énergétique.

Le Premier ministre a exprimé sa gratitude envers la direction générale D’EDM-SA pour la qualité du travail accompli. Il a souligné que cette reconnaissance n’est que le début d’une collaboration continue, car la séance de travail se poursuivra à la Primature.

Le Général de division Abdoulaye Maïga a également précisé qu’il lui incombera de développer et de mettre en œuvre des solutions basées sur les propositions discutées. Cette approche collaborative vise à renforcer, selon lui, l’efficacité et la durabilité des infrastructures énergétiques du pays, tout en répondant aux besoins croissants de la population.

Le chef du gouvernement a également insisté sur l’importance de la collaboration du personnel de l’entreprise pour résoudre la crise énergétique actuelle au Mali. Il a exprimé sa confiance en la capacité technique de l’équipe et a mis en avant le rôle des partenaires sociaux au sein de l’entreprise. «La solution réside dans les compétences internes de l’EDM-SA et je compte sur le soutien continu des partenaires pour surmonter ces défis énergétiques», a conclu le Premier ministre.

Amara Ben Yaya TRAORE

