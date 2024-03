La dette totale de la société Energie du Mali (EDM SA) était estimée à 600 milliards FCFA en décembre 2023. Il s’agit majoritairement de la dette des fournisseurs et celle des banques. Ce jeudi 7 mars, un accord signé entre EDM et les banques allège les conditions de paiements de leur dette, soit 261 milliards FCFA.

« Tous unis pour sauver EDM SA ». C’est le message que l’on peut déduire de l’Accord de gestion de la dette bancaire de l’EDM. La cérémonie importante en cette période de crise énergétique, a mobilisé quatre (04) membres du gouvernement dont le ministre de l’Economie et des Finances. Les banques étaient représentées par la Présidente de l’Association Professionnelle des Banques et Établissements financiers du Mali (APBEF-Mali) et les membres du pool bancaire « OPÉRATION-EDM-sa ».

Selon l’accord signé EDM ne payera rien de sa dette bancaire pendant une période d’un an. Aussi, le paiement de la dette est échelonné sur dix (10) ans. L’objectif visé par cet allègement des conditions de paiement de la dette, selon Sidibé Aïssata Koné, présidente de l’APBEF, est de permettre à l’EDM de « satisfaire la population malienne ». Il s’agit, a ajouté Sidibé Aïssata Koné, d’un soutien de l’Etat et à l’économie nationale impactée par les intempestives coupures d’électricité.

Aux dires du ministre de l’Economie et des Finances Alousseni Sanou, la société EDM améliorera sa trésorerie grâce à l’accord. Ainsi, elle pourra faire face aux difficultés qu’elle connaît, notamment la fourniture des centrales en hydrocarbures en vue d’alléger la souffrance des populations. « Ce protocole permettra également aux banques de contribuer plus efficacement au développement du secteur privé et d’assainir leur portefeuille », a indiqué le patron de l’hôtel des Finances.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

