Oumar Diarra, ancien Directeur général de la Société Énergie du Mali (EDM) a passé le témoin à Kouressi Konaré, nommé pour le succéder, au cours d’une cérémonie le mercredi 27 juillet à la direction générale de l’EDM.

Nommé en novembre 2022, après 21 mois à la tête de la société, Oumar Diarra a passé le flambeau à Koureissi Konaré, désormais nouveau Directeur général. Le nouveau DG Koureissi Konaré est détenteur d’un Master en monétique et sécurité informatique à l’École nationale supérieure des Ingénieurs (ENSCI) de Caen en France depuis 2011. Il a travaillé en France pour de grands groupes, comme Crédit du Nord, Natixis, Crédit Agricole.

Le Directeur sortant, Oumar Diarra, a fait le bilan des réalisations de son mandat, mais aussi les défis non relevés, avant de passer les commandes à son successeur en lui souhaitant bonne mission.

« Chers amis, ce moment est une communion, un couronnement d’étapes consacrant la fin de ma mission chez EDM SA. Et la perspective de nouvelles aventures encore plus exaltantes. Nous avons souvent accompli dans la douleur, de grandes avancées dans le processus de redressement de notre entreprise commune. Je félicite chaleureusement mon cadet, le directeur général rentrant Koureissi Konaré. Et je lui souhaite un mandat apaisé et fructueux à la tête de l’EDM. Je lui souhaite beaucoup de chance et reste persuadé qu’il réussira sa mission », a dit Oumar dit Barou Diarra.

« Monsieur Diarra cadre très compétent de la société EDM SA, a gravi la presque totalité des échelons des services financiers et comptables de l’EDM SA. D’agent à la section trésorerie jusqu’au poste de directeur financier et comptable en passant par contrôleur financier. Directeur de l’audit interne, conseiller du Directeur et coordinateur de projets. Il a accueilli beaucoup d’entre nous à EDM SA et ses conseils n’ont pas fait défaut. Monsieur Diarra grand merci pour tout. Aujourd’hui vous quittez ce poste mais resterez toujours avec nous dans le domaine de l’électricité, le domaine que vous connaissez le mieux. C’est dire que nous aurons toujours besoin de votre expertise et vos conseils dont la société a toujours bénéficié », a témoigné le président du conseil d’administration, Abdrahamane Dembélé.

