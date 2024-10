Aériennes ou souterraines, les installations d’Energie sont à considérer comme des biens publics dont la protection devrait incomber en principe à tous les citoyens. Or c’est loin d’être le cas. Car il est fréquent de voir le long des voies publiques le spectacle de poteaux dangereusement penchés, cassés voire déboulonnés, parce que violemment percutés par des chauffards privant des pans entiers de la ville de courant. Parfois l’origine de la panne est le fait ou de câbles souterrains sectionnés lors de travaux mal coordonnés, ou tout simplement volés par des maraudeurs à la petite semaine.

L’électricité est devenue problématique dans notre pays depuis belle lurette et les raisons sont multiples. Si EDM-SA peine, à relever le défi de l’approvisionnement correct de ses abonnés, de la couverture du pays et de faciliter son industrialisation du pays, ce n’est uniquement faute de moyens conséquents. La société, mais aussi à cause de ces multiples prédateurs qui ont une curieuse notion du bien public. Ainsi au lieu d’en prendre soin parce qu’appartenant et profitant à tous, ils s’en fichent éperdument car pour eux il n’appartient à personne. Ainsi les infrastructures d’EDM-SA sont régulièrement mises en péril par les usagers.

Les poteaux électriques, qui supportent les câbles aériens sont régulièrement endommagés par des véhicules. Ce qui a très souvent comme conséquences de priver d’électricité pendant d’interminables heures des quartiers entiers privés. Car ces interruptions peuvent durer plusieurs heures, voire plusieurs jours, selon la gravité des dégâts indûment réparés par la société.

Les dangers des accidents électriques

Les poteaux renversés, les câbles sectionnés et les transformateurs endommagés ne sont pas seulement des problèmes techniques altérant la continuité ou qualité de la fourniture de l’électricité et affectant le quotidien de millions de personnes, ils mettent en danger des vies humaines.

En cas de rupture de câble, le risque d’électrocution est élevé. Le danger est plus grand lorsque des équipements sensibles, tels que les transformateurs sont touchés. Ces derniers extrêmement vulnérables et coûteux à remplacer sont indispensables au bon fonctionnement du réseau. Les dommages causés à un transformateur peuvent provoquer des incendies ou des explosions, avec des conséquences catastrophiques pour les populations environnantes.

Or il n’y a pas que ça en termes de péril. L’endommagement des câbles souterrains lors de travaux de construction ou de rénovation menés par certains services voire des particuliers sans la coordination d’EDM-SA est un autre risque à craindre. Ces câbles, enterrés sous les rues, les voies publiques, les bâtiments, sont tout aussi vitaux pour la distribution d’électricité que les lignes aériennes. Toutefois, beaucoup de projets de construction sont lancés sans consultation préalable d’EDM-SA, malgré la disponibilité de ses services d’assistance technique. Les installations d’EDM-SA subissent de fréquents accidents, au moins deux par jour. Face à cette triste réalité, il est impératif que chacun prenne conscience de l’importance de protéger ces infrastructures vitales. La coopération et la responsabilité de tous sont nécessaires pour éviter ces accidents. La protection des infrastructures électriques est une responsabilité collective. EDM-SA ne peut pas, à elle seule, assurer la préservation de l’ensemble du réseau. Il est essentiel que chaque citoyen prenne conscience de l’importance de ces installations pour la sécurité publique et le bien-être collectif. Tout accident doit être signalé rapidement afin de permettre une intervention efficace et rapide des équipes de maintenance. De même, les entreprises et les responsables de chantiers doivent systématiquement consulter les services techniques d’EDM avant de commencer des travaux à proximité des câbles ou de poteaux électriques, qu’ils soient aériens ou souterrains.

DT

