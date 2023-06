Depuis quelques années, notre pays, le Mali, est confronté à un problème d’électricité pendant les périodes de grande chaleur. Et aucun gouvernement n’a pu trouver la solution. De l’avis de plusieurs personnes, la situation s’est empirée cette année. Ce qui a d’ailleurs poussé le détenteur du portefeuille du Ministère des Mines, de l’Energie et de l’Eau à rendre le tablier. Sa lettre de démission a été déposée sur la table du Premier ministre, Chef du gouvernement, Dr Choguel Kokalla Maïga le mercredi 31 mai 2023 et fut acceptée le vendredi 02 juin. L’intérim sera assuré par M. Alousseni Sanou, ministre de l’Economie et des Finances.

Dans sa lettre de démission, M. Lamine Seydou Traoré a mis l’accent sur les missions qui lui ont été assignées en tant que Ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau pendant les deux ans de sa gestion, à savoir dans le secteur mines : renforcer le contrôle de l’Etat, mettre en place une unité d’affinage certifiée LBMA, lutter contre le dragage et l’exploitation illégale, organiser la filière de l’orpaillage artisanal, valoriser les contenus locaux, relancer la recherche pétrolière et affirmer la souveraineté de l’Etat sur nos ressources par la création d’une société d’Etat de recherche et d’exploitation des ressources minérales:

Dans le sous-secteur de l’eau : améliorer la qualité de la desserte de nos populations en eau potable, attirer l’investissement privé dans le secteur de l’eau par la recherche de l’atteinte de l’équilibre financier du secteur, relancer la construction du barrage de Taoussa

Dans le domaine de l’énergie : redresser la situation financière de la société Energie du Mali (EDM SA) par la mise en œuvre d’une politique de maîtrise des coûts et de revenue assurance, mettre en place un plan de développement essentiellement axé sur des investissements structurants (en solaire, éolien et hydroélectricité) visant à transformer le mix énergétique de EDM SA.

Dans la réalisation de ces différents chantiers, le désormais ex-ministre Lamine Seydou Traoré se dit confronté à des difficultés administratives, révélateurs de dysfonctionnements institutionnels qui ont joué négativement sur sa capacité à relever les défis et/ou opérer les changements attendus par le peuple malien.

Ses différents entretiens et demandes d’arbitrage auprès du Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Colonel Assimi Goïta, n’ont malheureusement pas suffi à faire aboutir sa proposition de réorganisation de la société EDM et de déblocage des projets majeurs miniers et énergétiques recalés auprès de la Présidence ; lesquels projets portent sur le renforcement du contrôle de l’Etat sur le secteur minier, la relance de la recherche pétrolière et gazière, la transformation du mix énergétique d’EDM SA se matérialisant par la substitution des énergies renouvelables au thermique. Cependant, M. Lamine Seydou Traoré, dans sa lettre de démission se dit convaincu que le salut pour le peuple malien en matière d’inclusion énergétique et minière viendrait de la mise en œuvre de ces initiatives.

Pour conclure, il se dit disponible pour toutes autres missions que le Gouvernement lui confiera avec les moyens adéquats de la remplir de manière efficiente.

Y. SANGARE

Commentaires via Facebook :