Après avoir donné le ton pour le lancement des travaux d’une première centrale à Sanankoroba, une deuxième à Safo, le Président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, a procédé ce samedi 01 juin 2024, au lancement officiel des travaux de construction de la nouvelle centrale solaire de 2X50 MWc ( Mégawatt-crète) de Tiakadougou-Dialakoro. La nouvelle centrale est le fruit de la collaboration entre le Mali et les Emirats Arabes Unis à travers la Société AMEA Power pour un coût de 45 milliards.

Cette 3ème grande centrale solaire installée à Tiakadougou-Dialakoro située à 126 km de Bamako sur une superficie de 20 hectares aura une puissance totale de 100 Mégawatt-crète en 2X50 MWc avec des modules photovoltaïque montée sur des systèmes de tracker. Selon les explications de Mme le ministre en charge de l’ Energie et de l’ Eau, Bintou Camara, l’installation comprendra 555 unités d’onduleurs à chaîne ; un poste de livraison sur le site du projet et la raccordement à la ligne de 150 kV Sélingué-Sirakoro.

La réalisation du projet va durée 12 mois pour un coût d’environ 45 milliards de FCFA pour les premiers 50 MWc, a fait savoir Mme Camara. Fruit de la Coopération entre le Mali et les Emirats Arabes Unis à travers la société AMEA Power, le ministre en charge de l’ Energie, cite les avantages qu’on pourrait bien tirer de cette nouvelle acquisition. Il s’agit notamment de l’augmentation de l’offre à travers une source d’énergie propre et à moindre coût ; l’augmentation de la part énergies renouvelables dans le mix énergétique ; l’optimisation du coût de production ; la résorption substantielle du déficit de production ; la maîtrise de la technologie utilisée ainsi que le développement des compétences, en plus de la création d’environ 200 emploi par an.

Le représentant de la Société AMEA Power, Joël Misikingala, le maire de la commune rurale Tiakadougou, Karim Kéïta, ont tous deux loué la volonté du président de la Transition à investir dans les énergies renouvelables. Pour ensuite relever l’impact direct de cette réalisation dans le développement communautaire parmi lesquels figure la création d’emplois locaux.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

