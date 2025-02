Ligne haute tension Manantali-Kambila : La fin des travaux annoncée pour le 30 juin prochain

Lancés en novembre 2023, les travaux vont coûter plus de 34 milliards de Fcfa

Le Poste d’interconnexion Manantali- Kambila (dernière Kati), d’une capacité de 225 kilovolts, sera mis en service en juin prochain. Les techniciens en ont donné l’assurance au ministre de l’énergie et de l’Eau, Boubacar Diané, qui était mardi dernier en visite d’inspection sur le site du poste haute tension de Kambila d’une superficie de 12 hectares. D’un coût de l’ordre de 52 millions d’euros soit plus de 34 milliards de Fcfa, les travaux de la ligne haute tension 225 kilovolts Manantali-Bamako et des postes associés, lancés en novembre 2023, sont exécutés par l’entreprise indienne Transrail. Le taux d’exécution global du projet est estimé à 77% et la ligne Manantali- Bamako est realisé à ce jour à hauteur de 85%.

«Le Projet de Kambila consiste en la construction d’une ligne biterne (deux lignes sur les mêmes pylones) de 285 km, de deux nouveaux postes de haute tension ( Kamabila et Manantali extension) et l’extension du poste existant. Ce Projet a connu d’énormes retards qui ont entrainé la suspension du financement sur une période de 17 mois», a expliqué Ismaïla Sankaré. Selon l’expert électricien, la ligne Manantali-Kamabila est composée de deux branches contrairement à celle existante construite en 2002 pour évacuer la production de Manantali sur Bamako avec une capacité maximale d’évacuation de 150 mégawatheures. «La ligne haute tension en construction aura une capacité maximale de transite de 300 mégawatheures.

Autrement dit, on passe de 150 à 450 Mw. Il est prévu de faire l’interconnexion avec le réseau EDM à partir des lignes entre Kambila-Safo et Kambila-Kodialani», a précisé le spécialiste. La centrale solaire de Kati, une fois réalisée, sera branchée au poste de Kambila. Nonobstant le problème d’occupation des emprises évoqué par l’entreprise, le coordinateur du Projet Manantali II, Serigne Sambou Niang, a rassuré quant au respect du délai (30 juin 2025) fixé pour la fin des travaux.

«Cette visite nous conforte dans notre position. À travers cela, nous avons compris que les autorités du pays sont décidées à ce que les travaux finissent dans le délai. Des dispositions idoines ont été prises pour que ces facteurs exogènes évoqués par l’entreprise ne soient pas des facteurs de retard qui pourront nous permettre d’aller au-delà du délai de 30 juin 2025», a déclaré le coordinateur, après la visite du chantier. Selon lui, l’équipe du Projet Manantali II est mandatée au niveau de l’Organisation pour mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) par les États membres actionnaires et n’a d’autres choix que de respecter cette volonté étatique.

Le taux d’exécution global de cette ligne est estimé à 85%

«Le Projet Manantali II porte globalement sur la construction de trois lignes prioritaires. La ligne biterne 225 kV sur 285 km qui relie la ville de Kayes à Tambacounda au Sénégal, réalisée et mise en service depuis le 28 octobre 2022. La seconde concerne Manantali- Kambila sur 285 km et la troisième ligne 225 kV va de Kayes (Yélimané) à Tintane – Kifa – Aioun sur le territoire mauritanien, avec trois postes», a-t-il détaillé. Et d’ajouter que ces travaux de troisième ligne démarreront au cours de l’année.

«Sur le projet de Kambila, nous avons une ligne biterne avec une capacité de transit qui fait trois fois la ligne existante. Ceci va sécuriser la puissance à mettre à la disposition de la société énergie du Mali et renforcer le niveau de fiabilisation et stabilité de son réseau. Cette ligne, une fois terminée, permettra d’apporter un souffle nouveau dans le cadre de la crise nous que traversons», a estimé Serigne Sambou Niang.

Abondant dans le même sens, le ministre de l’énergie et l’Eau a souligné que le site de Kambila est une composante majeure du Projet Manantali II qui est le dédoublement de la ligne haute tension Manantali-Bamako. «Nous sommes venus nous rassurer de l’état d’avancement des travaux. Ce que nous avons vu est satisfaisant mais pas à hauteur de souhait. Nous avons passé le message à l’entreprise que ce projet doit s’achever à date», a insisté le ministre Boubacar Diané. Il a expliqué que ce projet entre dans un plan énergétique qui soulagera les populations de Bamako et environs. «C’est vrai que l’entreprise à soulever quelques difficultés. Pour nous, ces difficultés ne sont pas de nature à entraver la bonne exécution des travaux», a conclu le visiteur du jour.

Babba COULIBALY

