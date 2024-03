Le directeur général de l’EDM-SA, Abdoulaye Djibril Diallo, a animé un point de presse hier au siège de son service, pour faire l’état des lieux de la crise énergétique. Il a parlé des dispositions prises face au Ramadan et promis la publication d’un plan de délestage pour atténuer la souffrance des consommateurs. A l’entendre, la fin de la crise énergétique n’est pas pour demain.

Hier au siège de l’EDM, le directeur général au cours d’un point de presse, est revenu sur les causes profondes et directes de la crise et les perspectives à court et moyen terme. À ses sires, plus il fait chaud, plus les besoins énergétiques augmentent et il est de leur devoir et du droit des consommateurs de donner des informations.

Selon le DG, l’une des causes profondes de la crise énergétique, est l’augmentation de la demande et le manque d’investissements dans le secteur énergétique. Et de plus en plus, la production thermique occupe aujourd’hui, plus de 70 % de la consommation malienne contre 17 % de l’hydroélectricité.

Par ailleurs, le DG a fait savoir que le défi thermique qui occupe les 70 %, dépend du combustible, qui malheureusement dépend du marché mondial du pétrole. Et qu’il faut plus de 11 000 citernes de 45 000 litres pour approvisionner le Mali en 2024. Soit plus de 500 millions de litres de combustibles, (environ 309 milliards de F CFA).

Le ramadan sera sauvé

Dans les perspectives à court terme, l’EDM a envisagé des solutions pour la crise énergétique. Il s’agit du mois de Ramadan et la période de forte de chaleur. Il est prévu un stock d’approvisionnement de 42 millions de litres de combustible dont 28 millions seront disponibles pour le Ramadan. Cela grâce à la Russie et au Niger qui ont chacun contribué à hauteur d’une vingtaine de millions. Le Ramadan sera sauvé, a-t-il promis.

Le DG a fait savoir qu’à long terme, l’EDM compte se tourner vers les énergies renouvelables notamment le solaire, l’éolien et l’hydroélectricité. À l’en croire, le thermique coûte excessivement cher et le Mali n’est encore pas un pays pétrolier. Des réformes pour la bonne gouvernance tarifaire et la digitalisation des services de l’EDM seront parmi les solutions à long terme pour mettre fin à la crise.

Le DG Diallo a confié que bientôt, des plans de délestage seront publiés afin de communiquer sur les périodes de délestages et disponibilités de l’électricité. Cela, dit-il, permettra à ceux qui travaillent avec l’électricité (couturiers, soudeurs et autres), de se préparer en avance. « Nous sommes conscients de leur souffrance et de celle de tous les Maliens », a-t-il indiqué.

Koureichy Cissé

