Dans sa logique de promouvoir l’entreprenariat féminin, la Banque Atlantique Mali, a déployé un programme de financement intitulé “Entreprenariat Féminin, Banque Atlantique s’engage ! “. Le lancement a eu lieu le samedi dernier au CICIB.

Lancé le 8 mars à la faveur de la Journée internationale des droits des femmes, ce plan s’inscrit dans les axes prioritaires de développement du groupe BCP fondés sur ses valeurs de solidarité et de citoyenneté.

Avec ce programme, la Banque Atlantique s’engage à promouvoir l’entreprenariat féminin en facilitant l’accès des femmes entrepreneures aux financements bancaires. “Ainsi, nous débloquerons au total la somme d’un milliard de Franc F CFA pour financer des projets portés par des femmes entrepreneures”, explique le directeur adjoint de la Banque Atlantique Mali, M. Touré.

Le programme va démarrer avec l’accompagnement d’une quinzaine de projets portés par des jeunes femmes entrepreneurs. Et les acteurs espèrent qu’elles seront vite suivies par beaucoup d’autres. D’où, la tenue des échanges au cours de la journée qui visaient à valoriser et encourager les femmes qui se sont lancées, pour donner envie à d’autres femmes de le faire, pour sensibiliser les acteurs du secteur bancaire mais aussi les fournisseurs, bailleurs etc. à dépasser les idées préconçues et à donner aux femmes les mêmes chances dans leurs démarches entrepreneuriales.

“Faisons donc confiance aux femmes, nos mères, nos sœurs, tantes, cousines, nos filles. Leur potentiel économique est énorme. Elles sont l’avenir de notre continent”, lance le DGA. Pour cela, les responsables ont partagé deux informations issues d’études et rapports économiques, dont la première : “les femmes ont un taux de remboursement bien supérieur à celui des hommes quand elles peuvent emprunter”.

La deuxième : “Les femmes investissent davantage dans l’éducation des enfants quand elles parviennent à générer des revenus”. “Voilà qui donne envie d’aider des femmes à devenir autonomes et créer de la valeur”, explique –t-il.

La cérémonie a eu lieu en présence de Mme Diagouraga, directrice de la banque.

Ibrahima Ndiaye

