Le franc CFA doit être abandonné, chaque pays africain doit imprimer sa monnaie sur son sol contrairement à la situation actuelle, alors que le franc CFA, adossé à l’euro, est imprimé en France, estime auprès de Sputnik Afrique Henri Doué Taï, président de la Chambre de commerce et d’industrie ivoiro-russe.

L’Afrique doit posséder sa propre monnaie unique, soutient auprès de Sputnik Afrique Henri Doué Taï, le président de la Chambre de commerce et d’industrie ivoiro-russe. L’expert prend actuellement part au Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF).

Les pays africains doivent imprimer leurs propres monnaies sur leur propre sol:

“Il faut que je frappe ma monnaie ou bien que l’Afrique se regroupe pour avoir une monnaie unique. Si ce n’est pas possible, avoir une monnaie confédérale: on fait une fédération au nord de l’Afrique, on fait une fédération au sein de l’Afrique, on fait une fédération régionale”.

Et d’ajouter que cette monnaie doit être convertible.

14 pays africains utilisent le franc CFA, perçu comme une réalité coloniale héritée de la France. Adossée avec une valeur fixe à l’euro, cette monnaie est imprimée en France par la Banque de France. De ce fait, “là actuellement, ce que nous vivons, nous sommes encore colonisés”, déplore Henri Doué Taï qui appelle à l’abandon du franc CFA.

Il prône également la souveraineté dans la politique extérieure du pays: “Nous voulons la souveraineté, nous la voulons réellement et nous discutons avec nos partenaires pour leur faire comprendre que c’est nous qui choisissons”.

Fin avril, le Président ivoirien Alassane Ouattara a indiqué que les discussions se poursuivaient sur la question de la monnaie unique ouest-africaine, l’Eco, aussi bien au niveau des chefs d’État que de la Commission de la CEDEAO. Prévu initialement en 2020, le lancement de la monnaie unique Eco a été finalement reporté en 2021 par les 15 pays de la CEDEAO pour 2027.

Source: https://fr.sputniknews.africa/

