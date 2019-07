La mission du FOJOA est de s’imposer comme interlocuteur unique des organisations patronales vis-à-vis des instances communautaires de l’Afrique de l’Ouest ; de créer et de maintenir les échanges et les partages d’informations (juridiques, sociales, fiscales, économiques, commerciales, financières et techniques) entre les différentes organisations patronales nationales.

Le FOJOA s’est érigé comme une plateforme commune de défense des intérêts matériels et moraux des organisations patronales et de leurs membres, il assure une veille sur l’environnement des affaires et sur le développement des investissements capables d’assurer la prospérité du Secteur Privé Régional et, partant, le développement économique et social de la région.

La vision du FOJOA est de faire du secteur privé, le moteur de la croissance économique et l’accélérateur de l’intégration économique régionale. Il s’agit en outre d’être un instrument de concertation entre les différentes organisations patronales des 15 pays membres de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), auxquels s’ajoute la Mauritanie.

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, ministre de l’Economie et des Finances, Dr Boubou Cissé a vivement remercié les participants pour avoir fait le choix de notre pays puis a rappelé : « l’importance qu’accorde le Gouvernement de la République du Mali à l’épanouissement du Secteur Privé, seul apte à créer les richesses nécessaires à l’émergence de nos pays ». Il a salué l’initiative du FOJOA car la collaboration entre les opérateurs privés ouest-africains est indispensable pour l’érection de secteurs privés dynamiques. Il a encouragé le FOJOA à s’approprier les mutations dont est annonciatrice la Zone de libre-échange continentale, qui crée un marché de 1,2 milliards d’habitants pour des dépenses cumulées de 4 000 milliards de dollars (US).

La Fédération des Organisations Patronales de l’Afrique de l’Ouest (FOPAO), est une Association créée en décembre 1996 à Lomé (TOGO), pour la représentation et la défense des intérêts commun des employeurs du secteur privé Ouest-Africain. La FOPAO regroupe les Organisations Patronales de 15 pays de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en plus de la Mauritanie : Bénin, Burkina Faso, Cap vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée Bissau, Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone et Togo.

