Interdiction d’importation des pâtes alimentaires au Mali: : «Nous saluons le gouvernement de la Transition. C’est un gouvernement responsable, visionnaire, qui réfléchit… » dixit le PDG du Groupe GDCM, Modibo Keita

Dans le cadre du « Mois du Consommer Local » initié par les autorités de la Transition, l’Usine M3 (Moulin Moderne du Mali) a ouvert ses portes le dimanche 22 octobre 2023 à la presse. L’objectif de cette journée porte ouverte à Ségou, dans la Cité des Balazan, était de rassurer les consommateurs des pâtes alimentaires qu’il n y aura pas de rupture de stock et que les industriels maliens peuvent face à la demande du marché national. Ces assurances ont été données par Modibo Keita, PDG du Groupe GDCM et M3 et son directeur M. Adama Aliou Diarra.

Le mois d’octobre est consacré « Mois du Consommer Local » au Mali, pour se faire l’Usine M3, située 210 km de Bamako dans le quartier Sékoura dans la ville de Ségou, a ouvert ses portes aux hommes de médias. Cette journée s’est déroulée en deux temps : visite guidée et conférence de presse.

Après le tour des 14 unités ultra modernes avec la technologie de pointe que composent l’usine M3. Le PDG Keita et son adjoint Adama Aliou Diarra se sont prêtés aux questions des journalistes.

« Dans ces derniers temps depuis que le gouvernement a pris la décision d’interdire l’importation des pâtes alimentaires au Mali, des rumeurs circulent. C’est pourquoi, nous avons fait appel à la presse pour venir constater d’elle-même et de faire circuler la vérité. La production de l’usine ne manquera pas et le marché sera correctement approvisionné par la production locale. Il n y aura pas de rupture. Je vous donne l’assurance. » c’est en ces termes que le PDG Modibo Keita s’est adressé aux journalistes.

84 tonnes de Spaghetti par jour…

Parlant de la qualité et du goût des produits alimentaires M3, il botte en touche les propos de ses détracteurs et concurrents : « Il ne peut pas avoir de meilleure qualité de Macaroni sur cette planète, que celle produite par l’usine M3. Ce n’est pas l’homme qui fait la qualité des pâtes alimentaires, mais plutôt la machine. Donc, la meilleure machine en matière, c’est Buhler. La marque Buhler est N°1 mondial, leader dans la fabrication de machines et équipement pour l’industrie agroalimentaire, céréalière et les technologies avancées. Nous avons ça ici à Ségou. Tous nos équipements sont N°1 mondial. Nos machines ont la plus grande capacité de production au Mali. L’unité qui fait la fabrique de spaghetti a une production journalière de 84 tonnes soit plus de 8.500 cartons par jour, pour le macaroni 5.000 cartons par jour ; couscous arabe 2.500 cartons par jour et en ce qui concerne la farine de blé, chaque jour dix chargements de gros camions ravitaillent le marché national. Donc la rupture de stock est notre dernier souci, personne ne peut contester aussi la qualité de nos produits et les prix sont abordables. » a-t-il révélé.

Selon le PDG au Mali, il y a 18 usines qui sont dans la production des pates alimentaires. Parmi ces usines, il y a cinq grandes unités à savoir : la Société Achicar, la SOMABIPAL, le CAPAL, le KOUMALIM et la M3.

« Une seule personne ne peut pas prendre ses affaires pour aller en Turquie et charger des conteneurs des pâtes de tout genre, pour venir gâter toute cette chaine industrielle locale pour son intérêt personnel et donner de l’emploi aux mains d’œuvres extérieures, alors que chez nous les jeunes sont en chômage et que l’Etat cherche des solutions à ce phénomène. » s’indigne t il.

Modibo Keita un opérateur ambitieux…

Au passage, ce méga industriel qui emploie plus de 3.000 personnes tire le chapeau au gouvernement de la transitons: « Nous saluons ce gouvernement. C’est un gouvernement responsable, qui réfléchit, un gouvernement visionnaire qui aime les enfants de ce pays. C’est pourquoi, il a pris cette décision d’interdiction d’importation de pâtes alimentaires pour le développement industriel du pays. Que dieu bénisse le Mali. » a-t-il conclu.

Une idée soutenue par son directeur général M. Adama Aliou Diarra qui dira que cette mesure responsable du gouvernement permettra à son usine de tourner à fond pour ravitailler correctement le marché national et absorber la main d’œuvre locale pour le bonheur du Mali et des maliens. « Donc, l’interdiction d’importation de pâtes alimentaires et de farine de blé est une aubaine pour nous les industriels de rassurer l’Etat et les consommateurs que nous pouvons garantir le consommer local avec la production locale. » a-t-il fait savoir M. Diarra.

De passage, il dira que : « Le promoteur de l’Usine M3, Modibo Keita est un operateur économique visionnaire, ambitieux, qui veut aider le Mali à se développer. M3 transforme et fabrique dans les meilleures conditions d’hygiène, beaucoup de produits alimentaires comme, la farine de blé, l’aliment bétail et volaille, le sucre raffiné, la tomate, la rizerie, le couscous, le spaghetti, le macaroni et les biscuits. Le socle de la souveraineté d’un pays, c’est alimentaire et économique. » a-t-il indiqué aux hommes de médias.

M3 plus de 3.000 emplois directs créés…

Dans un contexte où la consommation locale est devenue une véritable nécessité économique, l’usine M3 se positionne en tant qu’acteur majeur de l’industrie alimentaire au Mali. L’ouverture de ses portes à la presse a permis de mettre la lumière sur les efforts déployés par Modibo Keita et son équipe pour garantir la qualité des produits et soutenir l’économie nationale. L’usine M3, avec ses équipements modernes et ses matières premières locales, est capable de répondre aux besoins nationaux en pâte alimentaire et farine de blé de meilleure qualité, contribuant ainsi à l’autosuffisance alimentaire du pays. Cette visite a également été l’occasion de souligner le rôle crucial joué par l’industrie locale dans la création d’emplois, avec plus de 3.000 personnes employées par M3. Le Mois de consommer Local, initié par les autorités de la Transition du Mali, prend tout son sens à travers cette ouverture de l’usine M3, montrant aux maliens les bénéfices tangibles de soutenir les produits et services locaux.

Cette journée porte ouverte à la presse a été une véritable vitrine des opportunités offertes par l’industrie locale et a renforcé l’importance de consommer local pour stimuler l’économie du pays. Ainsi, en misant sur la qualité et la proximité, M3 et les autres entreprises maliennes contribuent non seulement à l’autosuffisance alimentaire, mais aussi au développement économique du Mali. Alors que le Mois de consommer Local bat son plein, il est crucial de soutenir les entreprises locales et de faire en sorte que chaque achat compte pour l’économie de notre pays.

Aliou Badara Diarra

Zone Office du Niger : le PDG du GDCM aménage prés de 8.000 hectares pour les paysans

En marge de la conférence de presse, le PDG du groupe Grand distributeur céréalier du Mali (GDCM), Modibo Keita a révélé aux journalistes pour l’atteinte des objectifs de l’autosuffisance alimentaire dans notre pays et la lutte contre la pauvreté, qu’il a aménagé durant cette campagne agricole plus de 2.800 hectares dans la zone Office du Niger, plus précisément dans la localité de Sanamadougou pour donner aux paysans qui veulent l’exploiter. Avec la récolte le rendement à l’hectare varie entre 6 à 8 tonnes. Après cette première expérience réussie, il compte aménager pour la prochaine campagne agricole plus de 5.000 hectares et mettre à la disposition des nouveaux volontaires.

