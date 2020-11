Journée africaine de la statistique : Statistiques et bonne gouvernance au centre des débats

Notre pays à l’instar de la communauté africaine, a célébré le 18 novembre la journée africaine de la statistique.

L’édition 2020 avait pour thème « Moderniser les systèmes statistiques nationaux pour fournir des données et des statistiques en vue de soutenir la paix et le développement durable en Afrique ».

A l’occasion, le SG du ministère de l’économie et des finances, le président de l’association malienne de la statistique ainsi que le directeur général de l’INSTAT Dr Arouna Sougané , ont tous insisté sur l’ importance capitale des statistiques pour le développement socio-économique du pays.

S’agissant du thème de la présente édition, à savoir le rôle prépondérant de données fiables et efficaces pour l’orientation des programmes et des plannings et politiques, est selon les différents intervenants, le meilleur moyen de soutenir la paix et d’assurer un développement durable sur le continent.

Et les autorités maliennes sont engagées à fournir des données de qualité à en croire le SG. Dont les propos sont confortés par Modibo. K.Keita vice président de l’association malienne de la statistique, qui a salué les initiatives gouvernementales pour l’amélioration de la qualité et la couverture des données statistiques en vue de satisfaire les exigences de la bonne gouvernance pour une gestion idoine du développement.

Khadydiatou Sanogo/Maliweb.net

