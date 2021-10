Le Mali et la Banque mondiale signent quatre accords de financement d’un montant total de 237,5 millions de dollars

Le Mali et la Banque mondiale ont signé quatre accords de financement d’un montant total de 237,5 millions de dollars dans les secteurs de l’énergie, des transports, de la santé et du développement, selon un communiqué publié mercredi par le ministère malien de l’Economie et des Finances.

Selon la Directrice de la Banque mondiale au Mali, Clara Ana De Sousa, la signature de ces différents accords confirme l’engagement de la Banque mondiale en faveur des populations du Mali conformément à la mission d’éradication de la pauvreté et de partage de la prospérité. La responsable a profité de cette opportunité pour rappeler que “les populations maliennes sont durement éprouvées par les crises politiques, institutionnelles, sécuritaires, sanitaires voire économiques”.

Pour sa part, le ministre malien de l’Economie et des Finances, Alousséni Sanou, a remercié la Banque mondiale pour ce soutien important dans le processus d’instauration de la paix, de la stabilisation, du relèvement économique et du développement durable de son pays.

Cette signature intervient quelques jours après la reprise de la coopération entre le Mali et le Groupe de la Banque mondiale le 6 septembre 2021. La coopération entre les deux parties a été suspendue temporairement suite aux événements du 24 mai dernier marquant la destitution du président de transition et de son Premier ministre, respectivement Bah N’Daw et Moctar Ouane.

Source: Agence de presse Xinhua

Commentaires via Facebook :