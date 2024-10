Cette société russe compte investir dans la construction d’une raffinerie d’or et d’une usine de transformation du coton, ainsi que l’approvisionnement de notre pays en produits pétroliers

La Fédération de Russie est aujourd’hui un partenaire stratégique pour notre pays aussi bien dans le domaine sécuritaire que dans les secteurs de développement économique. C’est dans ce cadre que le Président de la Transition, le Général d’armée Assimi Goïta, a reçu, hier au palais de Koulouba, une délégation du Groupe Yadran, conduite par le président de son conseil d’administration, Irek Salikhov. Les échanges ont porté sur les investissements que cette société russe compte faire au Mali, notamment dans les domaines pétroliers, de raffinage de l’or et de filature.

«Nous sommes tombés d’accord sur les principes des axes de notre coopération. Maintenant, on est en train d’étudier les questions techniques de ces dossiers», a déclaré le président du conseil d’administration du Groupe Yadran au terme de l’audience. Irek Salikhov a ajouté que la prochaine étape est la signature des protocoles d’accords. «Une fois que cela sera fait, il y aura des groupes de techniciens russes qui vont venir et après on aura des vraies actions sur le terrain», at-il indiqué, tout en espérant que les deux parties tomberont d’accord sur l’ ensemble des questions en vue de réaliser ces projets.

Irek Salikhov précisera que les axes de leur intervention dans notre pays concernent la construction d’une usine de raffinage de l’or et d’une usine de transformation du coton, ainsi que l’approvisionnement du Mali en produits pétroliers. «Nous sommes très satisfaits de cette audience avec le Président Goïta. On a apprécié son sens de l’écoute et les efforts qu’il est en train de fournir pour son pays. On espère vraiment réaliser ces projets», at-il exprimé.

Cette rencontre s’est déroulée en présence du ministre de l’Économie et des Finances, Alousséni Sanou, de la ministre des Transports et des Infrastructures, Mme Dembélé Madina Sissoko, du ministre des Mines, Pr Amadou Keïta et celui de l’Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo.

