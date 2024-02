Au Mali, le ministre de l’Economie et des Finances, Alousseni Sanou, a annoncé, jeudi, que le taux de croissance réelle du PIB estimé à 5,1% en 2023 devrait atteindre 5,3% et 5,1% respectivement en 2024 et 2025. C’était à l’occasion de la cérémonie d’ouverture du lancement des travaux du processus budgétaire 2025 organisée par la direction générale du Budget.

Au Mali, le contexte macro-économique qui prévaut à l’élaboration du budget 2025 est plutôt rassurant et se caractérise par une amélioration progressive de la situation sécuritaire et socio-politique avec comme toile de fond la montée en puissance des Forces Armées Maliennes qui assurent désormais la protection des personnes et de leurs biens sur toute l’étendue du territoire national. « Le taux de croissance, depuis la reprise en 2021, reste sur une dynamique ascendante en passant de 3,1% en 2021 à 5,3% attendu en 2024 », a rapporté Ahmadou Tijani Haïdara, directeur général du Budget.

Il a souligné la maîtrise du niveau d’endettement ces cinq dernières années avec un taux qui est passé de 47,3% du PIB en 2020 à 51,6% en 2024. « Ce taux reste en deçà de la norme communautaire de l’UEMOA de 70% du PIB », a précisé Ahmadou Tijani Haïdara. Le déficit budgétaire reste maîtrisé au regard du contexte avec des réalisations inférieures aux prévisions. Selon le directeur général du Budget, le déficit budgétaire de 2023 est ressorti à 3,7% par rapport à une prévision de 4,9%. La prévision pour 2024 est de 4,4% du PIB, a-t-il souligné. Ce qui dénote, selon lui, d’une bonne maîtrise des finances publiques.

La conférence de lancement des travaux du processus budgétaire 2025 intervient dans un contexte marqué par de multiples défis auxquels l’Etat malien a dû faire face comme la crise sécuritaire, les effets du changement climatique…. « Dans un tel contexte, les efforts qui visent une bonne gestion des finances publiques sont essentiels afin d’apporter des solutions idoines aux multiples défis que connaît le pays », a rappelé Yves Sassenrath, Représentant-Résident de UNFPA Mali, Coordinateur du Groupe de Dialogue Economie, Finances, Développement du Secteur privé et de la Statistique.

Une politique budgétaire prudente et responsable

C’est dans cadre qu’il a encouragé l’Etat à poursuivre et à intensifier ses efforts de soutien à l’économie, notamment au secteur informel et au monde rural où vivent plus de 70% de la population malienne. Yves Sassenrath a rappelé l’engagement total du groupe de Dialogue à apporter sa contribution à l’amélioration du cadrage macroéconomique (…) afin de mieux orienter les politiques de développement au Mali.

Pour l’exercice 2025, les perspectives macroéconomiques du Mali incitent à la mise en œuvre d’une politique budgétaire prudente et responsable, malgré un regain de la croissance du PIB réel, a souligné le ministre de l’Economie et des Finances. Selon Alousseni Sanou, la politique budgétaire vise un objectif de déficit budgétaire de 3,6% du PIB en 2025 compte tenu de nombreux engagements du gouvernement notamment dans le cadre du renforcement des acquis en matière de défense et de sécurité ainsi que de l’amélioration des infrastructures socioéconomiques de base pour de meilleures conditions de vie des populations. « Il reste entendu qu’à moyen terme, la politique budgétaire s’inscrirait dans la dynamique de revenir progressivement au critère de convergence communautaire de l’UEMOA de 3% à l’horizon 2026 », a expliqué le ministre Sanou.

L’évènement sera marqué par l’organisation de trois panels. Le premier panel dont le thème est : « Vision Mali 2063 et l’élaboration de la stratégie nationale de développement à moyen terme du Mali : Enjeux et implications pour les politiques publiques » animé par des personnalités comme Mossadeck Bally, président du CNPM, et modéré par Diakaridia Dembélé, conseiller technique au ministère de l’Economie et des Finances en charge de la Statistique sera fortement scruté.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

