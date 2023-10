Mali : Une étude réalisée par le Projet Inclusif pour la digitalisation des produits et services financiers

Le Grand Hôtel de Bamako a abrité, le jeudi 12 octobre 2023, la cérémonie d’ouverture de l’atelier de restitution de l’étude diagnostique des SFD (Systèmes financiers décentralisés) partenaires du Projet Inclusif pour la digitalisation de leurs produits et services financiers et non financiers. L’objectif général de l’atelier est d’une part d’examiner et valider le rapport de l’étude diagnostique et d’autre part, d’obtenir l’appui technique et financier des bailleurs et structures compétentes pour la mise en œuvre des projets digitaux des SFD. La cérémonie d’ouverture des travaux était présidée par le représentant du ministre de l’industrie et du commerce, Adama Yoro Sidibé, en présence du président de l’Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés (APSFD-Mali), Modibo Coulibaly, des responsables du Projet inclusif et d’autres personnalités.

Dans ses mots de bienvenue, le président de l’APSFD-Mali, Modibo Coulibaly, a fait savoir que le présent atelier national intervient dans un contexte de transformation numérique dont les méthodes de développement, de déploiement, d’intégration, de gestion des systèmes informatiques, d’utilisation des applications mobiles imposent aux Systèmes Financiers décentralisés des innovations. « Les acteurs de la microfinance que nous sommes ne sauraient donc être en marge de l’ère du numérique. Il faut être dans le train du numérique ! Car, il est vital pour nos structures d’être compétitives dans un environnement où le dynamisme des systèmes, la concurrence, le besoin continu de modernisation et de rénovation sont permanents. C’est le lieu de saluer notre collaboration fructueuse avec le projet inclusif dans plusieurs domaines stratégiques, notamment le renforcement de capacités du personnel des SFD, la dotation en équipement, et l’appui à la transformation digitale du secteur de la microfinance. Les résultats de l’étude que nous allons bientôt partager et ceux spécifiques à chaque SFD sont un aboutissement de plusieurs années de réflexions et d’échanges entre l’APSFD-Mali et le projet inclusif », a-t-il dit.

Selon lui, ces résultats permettront aux SFD de mieux aborder leurs transformations digitales à travers des plans d’actions spécifiques pour offrir des produits et services financiers et non financiers digitaux aux clients.

A sa suite, le représentant du ministre de l’industrie et du commerce, Adama Yoro Sidibé, non moins secrétaire général dudit département, a souligné que malgré l’évolution des indicateurs d’inclusion financière, les données révèlent des points d’exclusion, notamment les acteurs du milieu rural et les femmes. « C’est dans ce contexte qu’une étude a été commanditée en vue d’évaluer, quantitativement et qualitativement, les opportunités de développement et de promotion durable des services financiers. L’étude concerne 12 SFD partenaires du Projet INCLUSIF. Elle vise, notamment au moyen de la digitalisation, à l’amélioration des services financiers numériques que les SFD fournissent à leurs membres, à la réduction de leurs coûts opérationnels, à l’obtention davantage de lignes de financement, à l’augmentation de leurs chiffres d’affaires et au renforcement de la conformité des rapports périodiques réglementaires », a déclaré Adama Yoro Sidibé. Une autre vertu non moins importante de cette digitalisation des produits et services financiers, surtout en milieu rural, dit-il, est l’amélioration de l’accès des services financiers, la diversification des produits et services financiers, la rapidité des opérations, la transparence et l’innovation. Il a remercié et félicité l’équipe du Projet Inclusif pour avoir réalisé cette étude qui constitue une activité majeure de la Composante A «Développement des services financiers ruraux ». « Les résultats de cette étude sont attendus par tous les acteurs du secteur : l’Etat, le régulateur, les partenaires au développement, les institutions financières et les bénéficiaires », a conclu le représentant du ministre.

Aguibou Sogodogo

