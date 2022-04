La salle de conférence du ministère de l’industrie et du commerce a abrité, le vendredi 22 avril 2022, la cérémonie d’ouverture du 4ème comité ordinaire du Mécanisme de refinancement des systèmes financiers décentralisés (MEREF-SFD). Ladite cérémonie était présidée par le ministre de l’industrie et du commerce, Mahmoud Ould Mohamed, en présence du coordinateur du MEREF-SFD, Madani Koumaré, des membres du comité et d’autres personnalités. Il ressort de la cérémonie d’ouverture des travaux que d’importants résultats ont été obtenus en 2021 par le MEREF-SFD dont l’octroi de crédits à plus de 100 000 personnes.

La présente session a permis aux membres du comité d’examiner les points inscrits à l’ordre du jour, à savoir l’adoption des rapports d’activité et financier de l’exercice clos, du programme de travail et son budget annuel (PTBA) 2022, le rapport du Comité d’Audit et d’autres dispositions permettant de mieux envisager les perspectives 2022. Dans son discours, le ministre de l’industrie et du commerce, Mahmoud Ould Mohamed, a fait savoir que la microfinance occupe une place de choix dans les activités du Gouvernement.

Avant d’ajouter que les sanctions économiques, financières et politiques auxquelles le Mali a été soumis depuis plusieurs mois, ont eu pour effet de ralentir la mise en œuvre de toutes les programmations sur le plan macroéconomique en général, et dans le secteur financier, en particulier. Grâce l’accompagnement de l’Etat et des partenaires techniques et financiers qui ont été sensibles au rôle et à l’importance de la microfinance dans la résilience des populations face aux diverses contraintes susmentionnées, dit-il, le MEREF-SFD a pu continuer ses investissements et son assistance techniques aux SFD partenaires partout sur le territoire national, surtout en milieu rural et dans les zones difficiles. « C’est le lieu de dire que la mise en œuvre du PTBA 2021 du MEREF-SFD a permis d’atteindre des résultats importants.

Deux lignes de refinancement, à savoir les ressources héritées du PMR/FCIP et celles affectées au projet INCLUSIF pour le financement des SFD partenaires, qui s’élèvent respectivement à 8, 963 milliards FCFA et 7,028 milliards FCFA ont été investis dans 13 SFD partenaires intervenants dans la chaîne de valeur agricole sur toute l’étendue du territoire national.

Environ 107 611 acteurs des organisations professionnelles agricoles, petites et moyennes entreprises agricoles, groupes démunis, jeunes ruraux (dont 64 199 femmes et 37 850 jeunes) ont bénéficié de crédits », a indiqué le ministre.

A l’en croire, ces 13 institutions de microfinance ont financé, à leur tour, les activités suivantes pour leurs clients ciblés : l’achat d’intrants et d’équipements agricoles; la petite agriculture telle que le maraîchage; l’embouche et l’aviculture; l’artisanat ; le petit commerce. « Le MEREF SFD contribuera à l’atteinte des objectifs du projet INCLUSIF qui vise à bancariser 440 000 petits producteurs et 360 organisations professionnelles agricoles, d’ici 2024, à travers des conventions spécifiques. Toutes choses qui témoignent de l’utilité et de la performance du MEREF SFD », a-t-il dit.

Cependant, aux dires du ministre, le MEREF-SFD est actuellement confronté à certaines contraintes majeures dont celle relative à son statut et son modèle.

Aguibou Sogodogo

Commentaires via Facebook :