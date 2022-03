Au cours de sa 21e Assemblée générale élective tenue les 24 et 25 mars à Bamako, l’Association des professionnels des Systèmes financiers décentralisés (APSFD) du Mali a renouvelé l’ensemble de ses organes de gestion. Après 7 ans de présidence, Adama Camara a passé le témoin à Modibo Coulibaly élu par acclamation pour un mandat de 3 ans renouvelable. Désormais investi de la lourde mission de préserver les acquis de son prédécesseur, le nouveau patron des professionnels du secteur a dévoilé les défis et perspectives du secteur.

Les Systèmes financiers décentralisés ou encore appelés les Institutions de Microfinance ont pour mission de contribuer au développement socio-économique des populations à faible revenu en facilitant leur accès aux services financiers et contribuer à la réduction de la pauvreté et des inégalités.

De l’avis des experts, le secteur malien de la Microfinance, jouant pleinement son rôle, a été fortement secoué par d’énormes difficultés liées entre autres à la crise sécuritaire, sanitaire et institutionnelle caractérisées par l’insécurité, la Covid-19 et le changement de régime par le coup d’Etat. Résiliente grâce à sa capacité d’adaptation, la Microfinance malienne est parvenue à tirer son épingle du jeu en maintenant presque tous les clignotants au vert d’une année à l’autre. Ce qui fait qu’il ressort de la dernière note de la Bcéao qu’une croissance de 22 % de la clientèle a été réalisée entre 2018 et 2020, une croissance de l’encours des dépôts de 34 % entre 2018 et 2020, une croissance de l’encours de crédit de 15 % entre 2018 et 2020, et une croissance des montants octroyés de 4 % entre 2018 et 2020.

Deuxième gros contributeur en termes d’inclusion financière après les opérateurs de téléphonie mobile et premier bras financier du monde rural avec plus de 4 milliards de F CFA injecté dans le secteur agricole entre les campagnes agricoles 2018 et 2021, les professionnels du secteur malien de la Microfinance entendent préserver les acquis du président sortant Adama Camara pour pouvoir permettre au président entrant Modibo Coulibaly de mettre en œuvre facilement les nouvelles orientations.

Occupant une place de choix dans l’inclusion financière malienne malgré un champ d’intervention en deçà des ambitions, sous l’impulsion des professionnels du secteur, la Microfinance malienne entend continuer sa politique d’expansion sur l’ensemble du territoire national notamment dans les Régions du Nord où elle est moins présente. Cette volonté s’inscrit dans le cadre de l’objectif de servir plus de 3 millions de clients/membres supplémentaires pour une injection financière de plus de 300 milliards.

Pour ce faire, un accent particulier sera mis entre autres sur : la recherche de ressources financières suffisantes et adaptées aux besoins des clients/membres, la poursuite de la diversification des produits et services pour satisfaire davantage la clientèle, la bonne gestion de la transition digitale des opérations des Systèmes financiers décentralisés dans un monde en pleine mutation.

Alassane Cissouma

