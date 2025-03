Drames sur les sites d’orpaillage : Les responsables administratifs directement impliqués limogés

Après les drames survenus sur les sites d’orpaillage, respectivement à Kokoyo, village de Danga, cercle de Kangaba, le 29 janvier 2025, puis à Bilalikoto, cercle de Kéniéba, le 14 février 2025, le gouvernement malien a, lors du conseil des ministres du mercredi 5 mars 2025, pris certaines mesures dont le limogeage de tous les responsables administratifs directement impliqués dans la survenance des incidents.

Il ressort du communiqué du conseil des ministres que le chef de l’Etat a instruit le gouvernement de renforcer les mesures pour éviter les drames humains et environnementaux dans notre pays.

Ainsi, les mesures suivantes ont été prises : l’abrogation des actes de nomination des responsables administratifs directement impliqués dans la survenance desdits incidents : préfet, sous-préfets, responsables des forces de sécurité (police, gendarmerie, garde), services locaux des eaux et forêts, services d’assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances, service subrégional de la géologie et des mines.

Le gouvernement envisage de procéder à la relecture de certains textes juridiques pour, entre autres, mettre fin à la transaction dans le domaine environnemental, faciliter la récupération des équipements impliqués dans l’orpaillage, puis les affecter dans le patrimoine de l’Etat ainsi qu’à la suspension par les responsables des collectivités territoriales, du permis d’exploitation des mines artisanales octroyé à des personnes de nationalité étrangère et le lancement de la procédure de dissolution du conseil municipal de Dabia.

Boubacar Païtao

