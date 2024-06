Les rapports d’ONG et les statistiques d’importation d’or de certains pays de destination mettent en évidence ce fléau qui constitue un manque à gagner significatif pour notre pays, enrichit inutilement des réseaux mafieux tapis à de nombreux niveaux et détruit littéralement la nature.

Selon l’ancien ministre et président d’honneur du Parti Yèlèma, il est urgent que les autorités se penchent sur cette question, qu’elles réunissent les acteurs du secteur, les organisations et structures disposant de connaissances profondes des circuits commerciaux et financiers liés à l’or ainsi que les pays de destination pour travailler profondément sur cette question épineuse et trouver les solutions durables qui préserveront ainsi les intérêts du Mali et des Maliens.

Adama Coulibaly

