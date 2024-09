Mines : Les espoirs du contenu local

Le Conseil national du patronat du Mali (CNPM), organisation faitière des entreprises privées du Mali, dans ses missions, fait du plaidoyer, du lobbying et participe au dialogue social constructif avec l’État et les partenaires techniques et financiers.

Ainsi, dans le cadre du dialogue État-secteur privé, le CNPM a initié une activité dénommée “Petit déjeuner professionnel” en 2017, qui est un cadre d’échange entre les acteurs de l’administration publique et le secteur privé, ayant comme objectif de contribuer à l’amélioration du climat des affaires.

Le jeudi dernier, le thème était “Contenu local au Mali, quels rôles du secteur privé malien ?”, avec comme invité le ministre des Mines, Pr. Amadou Kéita.

Le contenu local est un concept apparu avec le code minier de 2019 et renforcé davantage avec celui de 2023 et une loi spécifique en 2023 suivi de son décret d’application en 2024. Elle constitue une opportunité non seulement pour l’État du Mali, mais également pour le secteur privé dans le cadre de la croissance des entreprises locales et leurs renforcements de capacités.

A K.

Commentaires via Facebook :