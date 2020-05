Le vendredi 24 avril 2020, le bureau du Haut Conseil des Maliens de l’Extérieur (HCME) représenté par Mamadou Camara, a reçu M. Hamadoun Sidibé, Directeur de l’Aménagement et de la Gestion du Foncier de l’Office du Niger. C‘était au siège du HCME, sise à la Cité UNICEF de Bamako.

Les échanges entre le Directeur de l’Aménagement et de la Gestion du Foncier de l’Office du Niger, M. Hamadoun Sidibé et Mamadou Camara, représentant le bureau du Haut Conseil des Maliens de l’Extérieur, ont porté sur la présentation du site de 5.000 hectares, dans la zone de production de Kolongo, attribué au HCME, par l’Office du Niger et sur les modalités pratiques d’un partenariat entre les deux structures. Ce partenariat va permettre d’installer les entrepreneurs de la diaspora dans cette zone de l’Office du Niger.

Cette réunion, entre le Directeur de l’Aménagement et de la Gestion du Foncier de l’Office du Niger et le bureau du Haut Conseil des Maliens de l’Extérieur représenté par Mamadou Camara, est la suite logique d’une visite de terrain qu’une délégation du HCME avait effectué dans la zone de production le 04 mai 2019. Pour rappel, les échanges ont porté sur le potentiel, les opportunités, les défis et contraintes de l’Office du Niger, la relation de l’Office du Niger avec la diaspora malienne et avec les institutions financières de la place, les modes de tenure des terres à l’Office du Niger.

Impressionné en son temps par les potentialités de l’Office du Niger, le Haut Conseil des Maliens de l’Extérieur par la voix de son chef de mission, Mamadou Camara, s’était engagé à investir dans un grand projet d’aménagement hydro agricole dans la zone de production de Kolongo. Il prévoyait aussi de réaliser des équipements collectifs : centre de santé, école et point d’eau pour les populations qui seront concernées par leur projet.

Avec cette réunion du vendredi 24 avril 2020, entre les cadres des deux structures, l’on peut soutenir qu’un partenariat entre l’Office du Niger et le HCME est en passe d’être scellé.

Office du Niger :

Le PDG offre 1000 masques aux agents pour lutter contre le Covid-19

Le Secrétaire Général de la Section syndicale UNTM de l’Office du Niger, Amadou Abdoulaye Touré et son homologue au niveau régional, Issa_Touré, (tous deux cadres de l’ON) ont reçu, des mains du PDG Abdel Karim Konaté, 1000 masques lavables made in COMATEX-SA. C’était le mercredi 29 avril 2020, à la Direction Générale de l’entreprise.

Le choix du produit de la COMATEX-SA, une unité industrielle sino-malienne, vise à valoriser la production et la consommation locale, condition sine qua non du développement de tout pays.

Cette initiative de remise des masques est motivée par l’une des mesures de sécurité prises par le Président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta pour lutter contre la maladie à coronavirus. Ainsi, le Chef de l’Etat avait annoncé dans son discours du 10 avril 2020 : ‘’Un malien, un masque’’. Pour atteindre cet objectif, le patron de l’Office du Niger invite les agents à porter le masque en permanence pour se protéger et de sauver des vies humaines contre la pandémie de Covid-19.

Le port du masque permet de briser la chaine de contamination parce que, difficilement les porteurs sains (scientifiquement appelé personne asymptomatique) et les malades ne pourront contaminer d’autres personnes. C’est un combat pour la survie que nous devons gagner impérativement. D’où le geste du Président Directeur Général de l’Office du Niger.

