Le Ministre de l’Industrie et du Commerce, Monsieur Mahmoud Ould MOHAMED a procédé le jeudi 24 mars 2022, à l’ouverture des travaux de la quatrième session du Comité de Pilotage National du Projet de financement inclusif des filières agricoles du Mali (Projet INCLUSIF) et du Projet SD3C G5 Sahel+1. Etaient présents, des représentants des partenaires du projet comme la Coopération Danoise, la Coopération Canadienne ; la FAO, le PAM et les Présidents des Conseils régionaux de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti, entre autres.

Entré en vigueur depuis le 09 novembre 2018 pour une période de 6 ans (2019-2024), le projet INCLUSIF/SD3C, au 31 décembre 2021, a, aux dires du Ministre du Commerce, atteint 34 mois d’opérations, soit un taux de consommation de 47% de sa durée. Et de rappeler dans son intervention, que le Projet INCLUSIF vise entre autre, à contribuer au relèvement des conditions de vie des populations rurales et de réduire considérablement la vulnérabilité des couches défavorisées (jeunes et femmes). Cela, par un accès facile aux produits et services des systèmes financiers décentralisés et autres déterminants de la production en milieu rural. Ayant consommé une partie de sa durée de mise en œuvre, il s’agissait donc au cours de cette session du comité de pilotage national, de faire le bilan à mi-parcours, examiner et adoption des Plans de travail et budget pour l’année 2022, qui selon le Ministre s’élève à un montant de 7 921 982 000 FCFA pour INCLUSIF et 3 052 888 000 FCFA pour SD3C. A ces points s’ajoutent la validation du rapport narratif et financier de l’exercice écoulé ; passer au peigne fin les difficultés de démarrage du nouveau projet SD3C/G5 Sahel+1 et d’analyser ses perspectives pour l’année 2022. « En clôturant ses 34 premiers mois de mise en œuvre illustrés d’appuis divers à l’endroit des ruraux pauvres, les activités du projet touchent directement aujourd’hui 216 428 personnes, soit (54% de la cible) pour un objectif à terme de 440 000 ruraux au sein des ménages agricoles et les organisations paysannes », a fait savoir le Ministre de l’Industrie et du Commerce. A l’en croire, 2021 qui consacre le troisième exercice d’opérationnalisation du Projet a été une année particulièrement sombre pour le projet. Car elle a, dit-on, été affectée par l’impact de la pandémie du COVID-19, et la situation sécuritaire du pays. Malgré ces difficultés, explique le Ministre, le Projet INCLUSIF, comparativement aux cibles financières et physiques de fin de projet, un taux de 44,88% d’exécution financière contre 41,62%de réalisation physique. « Ce résultat assez satisfaisant l’aurait été davantage si le projet n’avait pas été affecté dans son parcours par les effets collatéraux de ces crises sus cités », soutient-t-il. Le ministre a profité de l’occasion pour annoncer le démarrage d’un nouveau projet. Il s’agit de la composante Mali du programme régional SD3C-G5 Sahel+1. Un Programme conjoint Sahel en réponse aux défis du Covid 19, Conflits et changement climatique. Dont l’objectif est de renforcer les moyens d’existence des petits producteurs singulièrement les femmes et les jeunes résidants en zone transfrontalière.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

