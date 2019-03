S’est tenu le vendredi 14 mars au Ministère du Commerce et de la Concurrence, le comité de pilotage du projet de formalisation des acteurs du commerce de détails (PROFAC).La cérémonie d’ouverture était présidée par le ministre de tutelle Alassane Ag Ahmed Moussa en présence du coordinateur de PROFAC M. Mamadou Tolo. Le coût total du projet est de 5 milliards 78 millions pour une durée de 5ans.

La mise en œuvre du projet de formalisation des acteurs du commerce de détails est en phase avec le Cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable(CREDD) et la loi d’orientation du secteur privé (LOSP) a expliqué, le ministre du Commerce.

Selon le ministreAlassane Ag Ahmed Moussa, le PROFAC prend en compte la préoccupation des objectifs du gouvernement dans le domaine prioritaire du CREDD et la loi d’orientation du secteur privé. Cela pour permettre de réguler les activités commerciales en général, d’’organiser et renforcer les acteurs du commerce intérieur et de développer les échanges commerciaux avec l’extérieur, mais aussi de mettre l’accent sur la migration rapide du secteur informel vers le secteur moderne structuré.

Le Gouvernement, dira le ministre du Commerce, à travers la mise en œuvre du PROFAC veut contribuer à la promotion du commerce intérieur par la création de nouveaux centres de gestion agréée qui ont pour missions d’assister leurs adhérents en matière de gestion d’une comptabilité saine.

Avant d’ajouter que l’amélioration de la gouvernance des centres de gestion agréée (CGA), a permis la mise en place des services non financiers pour permettre aux CGA de générer des ressources pérennes. De même que l’amélioration des conditions d’accès de ces centres aux prêts bancaires pour ses adhérents et pour la commercialisation des produits.

En évoquant les actions menées au titre de l’année 2018, le ministre Ag Ahmed Moussa, dira que les principales activités réalisées dans le domaine de la création et du renforcement des CGA sont la rénovation du bâtiment de la rive droite et gauche dans le District de Bamako. S’y ajoutent le renforcement des capacités des responsables des faitières à travers la formation sur les rôles et les procédures de création des CGA, la mise en place de 8 nouveaux CGA.

Dans le domaine de l’appui au financement des activités des acteurs, il a évoqué la somme de 105 millions de FCFA comme enveloppe de remboursements des prêts précédents et la mise en place d’un fonds de garantie. Ces remboursements ont été renforcés par un montant de 100 millions de FCFA, émis par la DFM de son département au nom du fonds auto renouvelable pour l’emploi(FARE) qui garantit les prêts auprès de la BMS-SA.

Selon lui, au titre de l’année 2019, un montant de 500.000.000 FCFA a été alloué au PROFAC à travers le budget spécial d’investissement. Sur cette allocation souligne-t-il, 213.750.000FCFA de crédit a été ouvert pour le 1er semestre.

Le coordinateur du PROFAC s’est prononcé sur l’objet de la rencontre, qui est de valider le rapport d’activité de 2018 et aussi d’examiner la programmation du rapport des activités 2019. Il a souligné que le PROFAC a une dotation de 500.000.000FCFA pour l’exercice 2019.

A noter que le cout total du projet est de 5 milliards 78 millions de FCFA pour une durée de 5 ans.

Par Fatoumata Coulibaly

