5è session ordinaire du conseil d’administration de la conférence des Postes des états de l’Afrique de l’ouest (CPEAO) à Bamako : Pour le renouveau et le développement des Postes Ouest africaines

Bamako a abrité du 25 au 28 avril 2023 la 5è session ordinaire du Conseil d’administration de la Conférence des Postes des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CPEAO) tenue à l’hôtel Azalaï. Au cours de cette session, les administrateurs venus des 15 États de l’Afrique de l’Ouest ont eu à examiner, entre autres, le rapport du président sortant du Conseil d’administration ; le rapport financier du Secrétaire exécutif ; le rapport de l’auditeur externe ; le plan d’action (revue des projets) 2021-2025 ; la signature d’un protocole d’accord avec l’AMSP et l’examen de la demande d’adhésion de la Mauritanie à la CPEAO. La cérémonie d’ouverture de la session était présidée par le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga qui avait à ses côtés le ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’Administration, Harouna Mamadou Toureh, Mohamed Sita Cissé (président du Conseil d’administration de la CPEAO), Adama Diouf (Secrétaire exécutif de la CPEAO), Amadou Bello (Coordinateur de l’Union postale universelle ” UPU “) et Ibrahima Haïdara (PDG des Postes du Mali).

Durant la session, les délégués des 15 pays membres de la CPEAO et des 3 pays observateurs avec l’appui de l’Union postale universelle (UPU) ont travaillé pour trouver des voies et moyens pour une réforme et une régulation efficace, une harmonisation des politiques et stratégies postales pour un service postal viable, fiable et efficient. Selon le Président Directeur Général des Postes du Mali, Ibrahima Haïdara, le rôle vital des postes est de contribuer au droit à la communication à travers l’échange des messages, le transport de colis ou encore l’envoi d’argent. A ses dires, les réseaux postaux assurent la livraison de millions de colis tous les jours. Ils contribuent aussi à la facilitation du commerce, surtout chez les micros et les petites et moyennes entreprises. Et d’après des statistiques, la Poste est classée, deuxième plus grand acteur de l’inclusion financière au monde. Car, elle permet à plus de 1,5 milliard de personnes à travers le monde d’avoir accès à des services financiers. Les réseaux postaux constituent ainsi dans la plupart des pays, une infrastructure essentielle au fonctionnement inclusif et efficace de l’économie.

En ouvrant la session, le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a demandé aux participants de prier pour le repos des âmes des soldats tombés sur le champ de bataille. Il a fait savoir que ces derniers, les Forces armées du Mali (Famas) ont neutralisé plus de 150 terroristes. Et ces neutralisations ont été possibles grâce à une planification forces armées à 1000 Km des théâtres d’opération et à la mobilisation des populations. Pour le Premier ministre, les Famas méritent le soutien des populations.

Sur la session de la CPEAO, il signalé que cette réunion est sienne car il a passé une grande partie de sa vie dans la télécommunication, surtout au CRP qui est devenu l’Autorité malienne de régulation des télécommunications, des technologies de l’information et de la communication et des Postes (AMRTP). Il a fait remarquer que la Poste ne pouvait pas évoluer car elle était paralysée à cause des difficultés. “Alors que le pays dépourvu du service postal est comme un homme amputé d’un pied qui peut difficilement marcher. La Poste est une ménagère qu’on envoie au marché sans lui donner le prix des condiments et qu’on compte sur elle. La Poste doit être subventionnée et appuyée pour s’en sortir. La balle est donc dans le camp des administrateurs de la Conférence des Postes des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CPEAO). Dégager bien la balle et marquer des buts”, a conseillé le Premier ministre. Il a espéré que la 6è session de la CPEAO permettra d’ouvrir les grands chantiers du numérique, de diversifier les produits postaux et d’assurer leur prospérité.

Pour le Premier ministre, le renouveau des activités postales ne doit pas souffrir de la résignation des situations difficiles. Il a préconisé que la persévérance doit être au rendez-vous pour le renouveau des activités postales. Il a exhorté les participants à la session de bien débattre des documents pour le bonheur des postes ouest africaines. Le Premier ministre a remercié les membres de la CPEAO pour avoir soutenu la candidature du Mali à la Présidence du Conseil d’administration.

Auparavant, Mohamed Sita Cissé (président du Conseil d’administration de la CPEAO) a exprimé son appréciation et sa profonde gratitude à l’endroit des autorités maliennes, pour l’agréable accueil réservée aux différentes délégations venues assister à cette 5e session ordinaire du Conseil d’Administration de leur organisation sous régionale, la CPEAO. Il a adressé ses remerciements pour cette grande mobilisation des délégués qui témoigne éloquemment de l’intérêt que la sous-région attache au secteur postal, dont l’importance dans le développement des économies des Etats membres de la Cédéao n’est plus à démontrer. Aussi, il a profité de l’occasion pour charger les délégués de transmettre à leurs mandants respectifs et à toute la communauté postale de l’espace Cédéao, les sincères remerciements de la République de Guinée pour avoir placé leur confiance en elle, afin de présider au titre du cycle 2021-2023, le Conseil d’administration en plus du Conseil des ministres.

Après ces salutations et remerciements, il a fait savoir que le début de ce cycle de sa présidence a coïncidé malheureusement avec l’avènement de la Covid-19 qui a non seulement paralysé une grande partie du secteur postal international pendant de longues périodes, mais aussi et surtout impacté négativement les stratégies commerciales et les plans d’activités. “Qu’à cela ne tienne, malgré cette pandémie, nous avons pu, conformément aux compétences et prérogatives du Conseil d’administrations fixées par la Convention de la CPEAO, initier, examiner et approuver certains programmes d’actions ainsi que les comptes de la Conférence, et aussi fixer le plafond des budgets annuels pour le cycle biennal dont les détails se trouvent consignés dans le rapport du Conseil d’administration qui vous est soumis. Conformément à la vision de la CPEAO qui est de “mettre la Poste au cœur de la construction de l’espace Ouest Africain en reconnaissant l’infrastructure postale comme support essentiel du développement économique et social et en intégrant aux priorités nationales et régionales”, les usagers du service postal attendent, légitimement, des opérateurs des services postaux, une modernisation accrue de leurs prestations et l’amélioration continue de la qualité de celles-ci. Nos gouvernements respectifs doivent non seulement s’inscrire dans cette optique, celle des services postaux et de messagerie qui se transforment pour s’adapter à leur environnement tout en demeurant utiles, mais aussi et surtout appuyer ce secteur, qui laisse à désirer dans notre sous-région, afin qu’il soit capable de mettre à la disposition des populations, les services sociaux et gagner également le défi de la bancarisation”, a-t-il souligné.

Il a profité de la tribune pour saluer les efforts déployés par les Etats membres afin de mettre le développement postal au cœur de leurs priorités de développement national. “Nous témoignons en outre notre reconnaissance sans bornes à toutes les organisations partenaires pour leur contribution inestimable à la promotion du vaste chantier de développement postal mené dans notre sous-région. En effet, ces actions traduisent une certaine prise de conscience de l’importance de la Poste en sa qualité d’acteur incontournable d’un développement socioéconomique inclusif, et plus particulièrement en faveur des franges non desservies ou mal desservies de nos communautés. Le recul inéluctable des volumes de la poste aux lettres, la montée en flèche des volumes de petits paquets, du commerce électronique et la progression soutenue des volumes de colis postaux constituent des indices de la trajectoire vers laquelle le secteur postal doit s’orienter pour recentrer ses actions, redéployer ses ressources et recadrer sa démarche afin de se reconstituer et de reprendre sa place de géant de la logistique, en misant notamment sur son capital historique de prestataire logistique de confiance.

C’est dans cette perspective et en tenant compte du fait que le passage á un nouveau cycle constitue toujours le moment idéal pour dresser le bilan du chemin parcouru et surtout se fixer de nouveaux objectifs encore plus ambitieux, que je souhaite, à toute la communauté postale sous régionale, à nos estimés partenaires et plus spécialement aux organes dirigeants de notre organisation, une parfaite réussite dans la conduite des travaux pour le bonheur de nos populations respectives”, a-t-il déclaré.

Il a remercié solennellement et encouragé le Secrétariat exécutif de la CPEAO qui n’a ménagé aucun effort pour garantir la bonne réussite des travaux du Conseil d’administration. Il a aussi renouvelé ses sincères remerciements à tous les participants présents auxquels il a souhaité une bonne session de travail. Enfin, il a souhaité une parfaite réussite et très une bonne chance à son successeur dans la conduite des travaux de leur organisation dans l’intérêt des populations de la sous-région Ouest Africaine. En effet, en fin de mandat, Mohamed Sita Cissé (le président sortant du Conseil d’administration de la CPEAO) doit céder son fauteuil au candidat du Mali qui doit être connu à l’issue de cette 5è session.

