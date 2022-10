Le mardi 11 octobre 2022 à l’hôtel Radisson Collection, l’entreprise Orange Mali conformément à sa tradition, a organisé une conférence –débat avec certains de ses partenaires pour échanger sur l’éthique et la compliance. Occasion pour les responsables en charge de ce volet chez Orange d’expliquer leur démarche et dispositifs anti-corruption.

Depuis 2012, le Groupe Orange avec ses filiales s’est inscrit dans une démarche compliance c’est à dire de conformité, une conformité qui engage l’entreprise à agir en conformité totale avec toutes les lois, règlements et textes qui s’imposent à elle. C’est dans cette optique qu’ Orange Mali a été amenée à renforcer ses programmes de conformité à travers sa démarche de compliance. L’entreprise a adopté alors de nouvelles mesures en l’occurrence la mise en place d’une politique anticorruption dédiée, l’adoption d’un processus de due diligence, des actions de sensibilisation et de formation de son personnel et des partenaires. Et l’animation de la journée éthique et compliance est opportune pour l’entreprise d’échanger avec ses partenaires des notions et contenus de la compliance qui pour elle est un impératif face à l’évolution du contexte réglementaire international aux enjeux de développement de leur business. La directrice Ethique, Compliance et gestion des projets transverses à Orange Mali,

Mme Kamissa M. Diakité, s’est fait le plaisir de présenter aux invités la démarche éthique et compliance au sein d’Orange Mali. A ses dires, la compliance tiré de l’anglais qui signifie conformité en français est une démarche structurée à travers laquelle une organisation met en place des dispositifs pour prévenir les risques réglementaires liés à ses activités. Laquelle démarche s’articule autour de 6axes à savoir : tolérance zéro de la direction générale vis à vis de la corruption ; mise en place d’une organisation de manière à respecter les règles ; identification et maîtrise des risques de non-conformité liés aux activités ; preuve de mise en œuvre des règles ; construction d’une culture commune ( communiquer, expliquer et s’assurer que les équipés sont sensibilisées et formées ) en plus de la mise ne place de dispositif de contrôle de la conformité aux lois et règlements en revue périodique. Pour le Chief Compliance officer d’Orange Mali, M. Kalifa Traoré, directeur de la réglementation et des affaires juridiques-Orange Mali, la directrice éthique et pour leurs partenaires, la compliance est la clé de la réussite de toute bonne entreprise. A Orange Mali face à une situation non éthique, des dispositifs existent pour dénoncer la pratique. Kamissa Diakité pour sa part a eu à présenter ces dispositifs servant à faire remonter les suspicions, il s’agit entre autres d’une adresse email « Alerte Compliance » disponible via Orange Mali en interne etc. A son tour, le coordinateur des Achats de Save the Children , Mohamed Ly , a édifié sur les dispositifs mis en place par son organisation dans le cadre de sa démarche de compliance.

Khadydiatou SANOGO /Maliweb.net

