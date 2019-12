L’entreprise de télécommunication Orange Mali a sponsorisé la 2ème édition du Salon international de l’artisanat et du tourisme du Mali (SIAMA) qui s’est tenue du 7 au 21 novembre 2019 à Bamako au Parc des expositions de Bamako sous la présidence du Chef de l’Etat Ibrahim Boubacar Kéïta. La connexion haut-débit était gratuite pour les participants.

–Maliweb.net- Dans le cadre de la promotion de l’artisanat, le ministère de l’Artisanat et du Tourisme en partenariat avec l’Assemblée permanent de la chambre des métiers du Mali (APCAM), organise le salon international de l’artisanat et du tourisme. Deuxième du genre, l’édition 2019 a été une vitrine valorisatrice du talent malien exposé par les artisans.

Placé sous le thème « Accès aux marchés publics : Facteur de développement du secteur de l’artisanat, facteur de réduction de la pauvreté », le SIAMA est un espace d’échanges et de rencontre pour les professionnels des métiers de l’artisan et une tribune de vente touristique du Mali et de la sous-région.

Et la société Orange Mali fidèle à sa tradition d’accompagner les grands agendas nationaux, a pris part aux festivités du SIAMA à travers son sponsoring.

Entreprise citoyenne aux côtés des autorités maliennes pour la réduction de la facture numérique et du développement socio-économique, Orange Mali a signé sa présence en communiant avec les artisans maliens, et en mettant sur place un espace d’exposition et de ventes de ses produits. Et le bonus de la participation Orange a été son offre de connexion internet haut débit WIFI gratuite aux participants du salon.

