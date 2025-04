Le Mali, avec son marché des télécommunications de plus en plus concurrentiel et décrié par les consommateurs à cause des coûts exorbitants, Moov Africa Malitel se démarque avec une politique de transaction gratuite. Oui zéro franc comme frais des transferts nationaux de mobile money entre les numéros du réseau. Il s’agit d’un avantage majeur face à ses rivaux. Une initiative qui séduit aussi bien les utilisateurs que les revendeurs. Lesquels ne cessent d’affirmer leur satisfaction.

Avec la nouvelle taxation de prélèvement de 10% pour les recharges de crédits et de 1% sur toutes les opérations de retrait d’argent mobile en guise de fonds de soutien aux projets d’infrastructures de base et de développement social initié et mis en vigueur par le gouvernement, Moov Africa Malitel n’a pas dérobé à sa règle pour la gratuité des transferts nationaux de Moov Money entre les numéros de son réseau. Ce, pour la satisfaction de ses distributeurs et clients.

Témoignages de quelques distributeurs, revendeurs et clients

Mamadou Diarisso, Distributeur chez Moov Money a salué la volonté de Moov Africa Malitel avec ces mots : « La gratuité des transactions nationales est un vrai atout pour les utilisateurs. Moov Africa Malitel fait du bon travail en facilitant l’accès aux services financiers mobiles, et il doit continuer sur cet élan ». Cet avis est partagé par de nombreux acteurs du secteur, y compris les revendeurs qui constatent un impact positif sur leur activité. Selon Ogotemelou Dolo, gérant d’un point de transfert à Bamako, les transactions avec Moov Money sont faciles et le transfert d’argent est totalement gratuit. « Je ne peux que remercier Moov Africa Malitel, et j’invite les Maliens à utiliser Moov Money car cette société de téléphonie est pour le peuple malien. En plus, elle offre de nombreux avantages comme des bonus sur les puces, ainsi que les promotions sur les forfaits internet. C’est une excellente chose pour les utilisateurs » a-t-il déclaré.

Ce point de vue est aussi partagé par Ousmane Pouryoba, revendeur près de la MCA dans la rue communément appelée ‘’Malitel Da’’. A ses dires, Moov Africa Malitel offre un service gratuit et facile d’utilisation. Que ce sont de nombreux clients qui viennent effectuer des opérations. « Contrairement aux autres réseaux, l’envoi d’argent depuis un compte Moov Money est totalement gratuit. C’est une vraie aide pour les clients en ce temps difficile où l’on doit enlever les frais de retrait et de soutien. Nous encourageons ce réseau à étendre ses services sur tout le territoire malien » nous a-t-il confié.

En plus des professionnels du secteur, les clients se réjouissent pleinement de ces privilèges octroyés par Moov Africa Malitel.

« Je peux effectuer de grandes transactions sans avoir à payer de frais supplémentaires, ce qui est très avantageux. J’encourage Moov Africa Malitel à continuer de s’améliorer, grâce à ses promotions, ses bonus en unités et forfaits internet, je n’utilise plus aucun autre réseau » affirme le client Yacouba Traoré. Il a également touché l’impact positif de Moov Money, singulièrement les grandes transactions sans frais et les offres avantageuses. Un exemple similaire qui est tant partagé par d’autres utilisateurs à l’instar de Amadou Ongoïba, un client fidèle. Celui-ci ajoute qu’il n’utilise d’autres réseaux que Moov Africa Malitel. « J’utilise Moov-money pour mes dépôts et transferts et je n’ai jamais eu besoin d’un autre réseau. Cela fait 12 ans que je l’utilise sans aucun problème. Je tiens à encourager la Société de Télécommunication Moov Africa Malitel à continuer sur cette voie. Je recommande beaucoup ce réseau à mon entourage »a-t-il lancé comme message.

Gaoussou Sanogo, client fidèle de Moov Africa Malitel depuis des années abonde dans le même sens. A l’en croire, c’est à travers cet opérateur de télécommunication qu’il paie ses factures d’eau et d’électricité. « Je fais mes transactions facilement, sans difficulté, et surtout gratuitement. Moov Africa Malitel nous simplifie vraiment la vie »s’est-il réjoui.

Moov Africa Malitel a fait de son champ de bataille la satisfaction de sa clientèle. Ce, avec la gratuité des transactions, la simplicité d’utilisation et les abondantes promotions qui font de ce réseau un choix favorisé aussi bien pour les revendeurs que pour les clients. Cette Société de Téléphonie ne cesse de prouver aux Maliens son souci de vouloir les satisfaire dans un marché où la concurrence est féroce.

Fatoumata Yayi Sangaré

(stagiaire UCAO)

