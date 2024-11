Obstacles au transport des marchandises vers le Mali : Le Port de Lomé propose des solutions

Une forte délégation du Port autonome de Lomé a rencontré le mardi 5 octobre dernier, le Conseil malien des chargeurs (CMC) dans le but de prendre note de ses doléances et besoins en vue d’améliorer les bonnes relations qui existent entre le Port autonome de Lomé et ses partenaires du Mali.

La rencontre a eu lieu dans les locaux du CMC sis à l’ACI-2000, sous la présidence du 1er vice-président du Conseil malien des chargeurs, Jean Dakouo. Cette visite de courtoisie de la délégation du Port autonome de Lomé (Pal) vise à conquérir les opérateurs économiques maliens en leur offrant des opportunités d’affaires défiant toute concurrence.

Elle a été l’occasion pour les visiteurs d’entendre et de répondre aux besoins et préoccupations des responsables du Conseil malien des chargeurs, vendre les services du Port de Lomé et aussi gérer le portefeuille client tout en prenant soin des prospects.

Dakouo, après avoir salué la présence massive de la délégation togolaise qui, selon lui, témoigne de l’importance de la place réservée à notre pays, a évoqué quelques problèmes rencontrés par les opérateurs économiques maliens, notamment les tracasseries, la douane, le bordereau électronique de suivi de cargaison, le nombre élevé de bagages, le problème de caution des containers. Il a exprimé le souhait de trouver une solution possible à ces questions pour une meilleure collaboration.

Le chef de la délégation togolaise, Ahmed A. Haladoko, a salué l’accueil qui a été réservé à sa délégation tout au long de son séjour dans la capitale malienne. Il dira que la mission a souhaité venir échanger en frère et ami pour dire que le port a pris l’engagement d’être avec les opérateurs économiques du Mali.

A l’en croire, de grandes innovations sont entreprises afin de faciliter le transit des marchandises en provenance ou à destination du Mali, notamment la totale dématérialisation des formalités de délivrance des documents du commerce international pour l’enlèvement et le suivi de la marchandise, opérationnelle depuis le 25 septembre au Port autonome de Lomé et lancée officiellement le mardi 8 octobre 2024.

Les parties se sont mises d’accord quant à la recherche de solutions convenables pour une meilleure collaboration. A cet effet, elles prévoient d’autres cadres de rencontres plus appropriées pour discuter sans tabou de toutes les questions en vue d’identifier les pistes de solutions possibles et acceptables.

A noter qu’une journée porte ouverte du Port autonome de Lomé a eu lieu hier est jeudi 7 octobre, pour montrer le savoir-faire du Port en présentant ses atouts et ses qualités de services.

Ibrahima Ndiaye

