Les demandeurs africains de visa Schengen ont perdu l’an dernier au moins 56,3 millions d’euros en 2023 (environ 36 881 703 949 F CFA) à cause des refus. Selon le site «Schengen News», le continent africain a représenté à lui seul 43 % de tous les refus de visas Schengen, avec 704 000 demandes rejetées par les autorités européennes, aux frais engagés non remboursables.

Les ressortissants algériens ont payé 10,18 % de ce montant, soit 13,3 millions d’euros. Viennent ensuite les Marocains, dont la contribution s’élève à 10,9 millions d’euros, soit 8,3%. Les Égyptiens ont, pour leur part, déboursé en pure perte à eux tous 3,8 millions d’euros. Le pays au plus grand taux de refus sont les Comores, avec 61% de demandes refusées. La Guinée Bissau, le Ghana, le Mali, la Guinée et le Soudan figurent également dans le flop-10. Tous ont reçu des réponses négatives dans une proportion dépassant les 40 %.

Mais, récentes statistiques publiées par «L’EUobserver» (un journal en ligne indépendant qui se concentre principalement sur la politique des institutions de l’Union européenne) ont indiqué que les rejets de demandes de visas Schengen ont rapporté 130 millions d’euros (environ 85 471 067 500 de F CFA) aux services d’immigration européens en 2023 contre 105 millions euros en 2022. Selon cette source, ces frais (non remboursables) proviennent à environ 90 % des continents africain et asiatique. L’Afrique en est conséquemment impactée selon les observateurs, vu le niveau encore bas de la moyenne des revenus des populations. En 2023, 704 000 demandes de visa Schengen provenant de ressortissants d’Afrique ont été rejetées, selon les statistiques de la plateforme officielle «SchengenVisainfo». Cela représente près de 60,5 millions USD (environ 37 056 250 000 de F CFA) de dépenses effectuées en pure perte par des Africains en faveur de l’Union européenne (UE).

En début août 2023, la France (qui délivre une grande partie des visas Schengen au Mali) a suspendu la délivrance de ses visas après avoir placé tout le Mali, y compris Bamako, en zone rouge «formellement déconseillée» aux voyageurs. Une décision qui a naturellement surpris nos autorités qui ont aussitôt appliqué la réciprocité. «Ils (les Français) disent qu’ils ne donnent pas de visas à nos ressortissants et que c’est fermé. Nous aussi, nous disons que notre consulat est fermé à leurs gens. C’est une question de respect», avait justifié Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. De sources diplomatiques, la France serait aujourd’hui disposée à reprendre la délivrance des visas. C’est quand un manque à gagner pour les Français qui encaissent des sommes colossales pour un sésame qui n’est délivré qu’au compte-gouttes. On comprend alors pourquoi ces frais de visa Schengen vont augmenter cette année de 12,5 %.

Zone de libre circulation des personnes, l’espace Schengen comprend 25 des 27 membres de l’Union européenne ainsi que quatre États associés. Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse) sont les pays concernés. A noter que c’est le 31 mars 2024 que la Bulgarie et la Roumanie ont intégré cet espace, uniquement pour leurs frontières aériennes et maritimes.

Kader Toé

