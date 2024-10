A l’arrêt depuis environ un an, le trafic ferroviaire va attendre encore un peu avant de reprendre. Après le déraillement d’un train en novembre 2023, la voie est de nouveau impraticable à la suite de l’endommagement d’un pont à Kassaro par les pluies diluviennes du 30 août 2024. Des travaux de reconstruction seraient envisagés par le ministère en charge des Transports afin de remettre le train sur les rails après onze mois d’interruption.

Après plusieurs années d’inactivité de ses trains voyageurs, la Société de patrimoine ferroviaire du Mali (Sopafer-Mali) avait repris des couleurs en relançant le trafic ferroviaire entre Bamako et Kayes en juin 2023. L’euphorie suscitée par cette éphémère reprise n’a été que de courte durée lorsqu’un accident survenu en novembre de la même année (5 mois après) a causé “des dégâts importants sur le matériel roulant, ainsi que sur la voie“.

Depuis lors, le train voyageur est à l’arrêt. Depuis bientôt une année. A en croire le ministère des Transports et des Infrastructures, ces dégâts ont été en grande partie réparés et les locomotives CC2205 et CC2207, ainsi que les voitures sont opérationnelles et prêtes à l’emploi. Malheureusement, pour les voyageurs, il faudra encore patienter pour voir le train remis sur les rails.

En effet, pendant qu’une nouvelle reprise se préparait, la voie ferrée vient de nouveau d’être sérieusement endommagée par les fortes pluies du 30 août dernier qui ont causé des dégâts sur la plateforme de support à la voie ferrée dans la gare et le pont de Kassaro. D’un rapport du département de tutelle après la visite de la ministre Mme Dembélé Madina Sissoko, il ressort les constats suivants : “l’enlèvement de la quasi-totalité du remblai de la voie sur plus de 100 m, l’effondrement du mur en retour du pont du côté de Kassaro, la chute de plus de 1,50 m du tablier du pont du côté de Kassaro, une grande ouverture entre la dalle et la culée du pont du côté de Sébékoro“.

A la suite de ce constat, la ministre a indiqué que des études détaillées seront initiées sur le pont endommagé en vue de sa reconstruction dans le cadre d’un programme d’urgence en cours d’élaboration au sein du ministère. Cela, dit-on, pour permettre la reprise du trafic dans les meilleures conditions de sécurité.

En attendant cette reprise, consciente de l’impatience des voyageurs, la ministre a tenu à leur adresser des remerciements pour “leur résilience pendant les 11 mois d’interruption du trafic ferroviaire“.

A titre de rappel, cette reprise du trafic ferroviaire sur la ligne Bamako-Kayes, avant son interruption, a été rendue possible grâce à un plan d’investissement de 6,26 milliards de F CFA. Par ailleurs, le gouvernement du Mali a indiqué que ledit plan est totalement financé par le budget d’Etat.

Pour sa mise en œuvre, qui s’inscrit dans le cadre du plan d’urgence de relance, une convention d’exploitation du trafic ferroviaire de voyageurs et de marchandises, approuvée par le conseil des ministres, en sa session du 24 mai 2023, a confié la gestion dudit trafic à la Société de patrimoine ferroviaire du Mali. La convention s’étale sur une durée de 3 ans, renouvelable après évaluation.

Alassane Cissouma

