Transports : L’essence baisse, les transports non

Bien que le prix du carburant ait diminué, les usagers des transports constatent que les tarifs restent inchangés, voire en hausse.

Une baisse du prix du carburant qui aurait pu laisser espérer des économies pour les consommateurs, n’est pas ressentie sur les tarifs des transports en commun. Surtout les Sotrama. Cela amène les femmes à se plaindre tout en disant que “chaque quartier doit avoir son prix en fonction de la distance. Les apprentis en abusent quelque peu. Malgré la baisse de prix du carburant, les transporteurs ne l’ont pas fait ressentir par les usagers. De Sénou au Rail-da, le trajet est passé de 250 F CFA-300 F CFA à 350 F CFA. Aujourd’hui, les transporteurs négocient encore à la hausse. Un Sirakoro-Rail-da coûte autant que Sénou-Rail-da, alors que les distances ne sont pas comparables”, déplore un usager.

Les conducteurs de Sotrama ont aussi leurs arguments. Selon Solo Traoré, “j’ai des apprentis à payer, entretenir le véhicule pour qu’il soit en bon état, les frais administratifs, l’assurance, les taxes officielles et non, le propriétaire du véhicule. Après, il ne me reste pas grand-chose pour vivre. Ces charges représentent une part considérable de nos dépenses globales et ne diminuent pas, même si le prix du carburant baisse. Malgré tout cela des fois mes apprentis épargnent les clients qui nous disent en avance qu’ils n’ont pas l’argent au complet. Nous pouvons gagner 15 000 F CFA et aujourd’hui et demain avoir un déficit qui absorbe cela. Ce n’est pas facile”.

Dorothée Diarra

(stagiaire)

