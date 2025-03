Edito : Un autre 08 mars célébrée avec faste !

Les 08 mars passent et se ressemblent tous. Il s’agit bien sûr de la célébration du 08 mars en hommage aux vaillantes femmes qui ont lutté pour faire valoir la l’égalité des droits, de tous les droits. Loin d’être du folklore, il s’agit d’un engagement pour la dignité des femmes. Dans cette lutte, des femmes ont montré leur engagement et leur détermination pour que la cause féminine soit entendue et défendue sur la base du sacro-saint principe de légalité des droits. Pour leur rendre hommage et pour se rappeler les causes justes de cette lutte, chaque année, la journée du 08 mars est célébrée. Au fil du temps et dans certains pays comme le Mali, cette journée est assimilée à une fête qu’il faut célébrer avec faste, parures à l’appui. Du coup, le pagne du 08 mars paraît plus important que l’idéologie que la journée défend. Et c’est très regrettable que cette journée soit réduite à de simples festivités exhibitionnistes qui réduit la chose à de simples spectacles. Les critiques ont beau être portées, rien ne change si ce n’est le thème pimpant qui varie depuis. Dans le fond, c’est bien une fête exhibitionniste de modèles de couture et de coiffure extravagante. Vive le 08 mars et bonne fête à toutes nos femmes.

El Hadj Tiemoko Traoré

