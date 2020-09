Éditorial: Nouveau départ, nouvelle opportunité

De l’avis de beaucoup de nos compatriotes, le président du Comité national pour le salut du peuple (CNSP) aura réussi cet exercice qui était une première pour lui. Intervention bien à propos et discours de contexte, le colonel Assimi Goïta a posé le diagnostic sur l’état du pays et dévoilé les remèdes que le pouvoir intérimaire entend utiliser pour guérir ce grand malade qu’est devenu notre pays.

Il faut dire que les propos du chef du CNSP ont de quoi rassurer et faire espérer à des lendemains qui chantent. Par devoir de mémoire, le colonel Assimi Goïta a, de prime abord, rappelé les sacrifices consentis par le président Modibo Kéita et ses compagnons, ainsi que les idéaux dont ils étaient porteurs.

Très rapidement, le discours a glissé sur les questions brûlantes de l’heure avec en tête la situation sécuritaire du pays. Il a assuré que nos forces de défense et de sécurité se battent avec bravoure malgré la complexité et la nature non conventionnelle de la guerre asymétrique. « Je voudrais vous faire la promesse que nous gagnerons la guerre qui nous a été imposée », s’est engagé le président du CNSP qui n’ignore pas que cette victoire passe par le renforcement de la mobilisation, de la formation et de la mise dans les conditions matérielles et morales de nos forces de défense et de sécurité.

« Les mois à venir doivent être des mois de résultats et d’engagement décisifs pour que le Mali recouvre rapidement toute sa sécurité sur tout son territoire », a ajouté le vice-président de la Transition.

……..lire la suite sur lessor.site

Commentaires via Facebook :