Le président de la République Ibrahim Boubacar Kéita a procédé ce jeudi 5 juillet 2018 à la remise de 13 000 tablettes-PC aux étudiants du Mali à l’Université de Kabala.

Cette cérémonie de remise de tablettes-PC est la matérialisation d’une promesse tenue par le chef de l’Etat lors de l’inauguration du campus universitaire de Kabala. Le cadeau du jour du chef de l’Etat aux étudiants du Mali est un outil de travail conçu par des ingénieurs maliens. A la différence des autres tablettes, le PC-tablette est équipé, entre autres, d’un clavier et d’un disque dur interne pour répondre aux besoins d’utilisation des étudiants.

Il s’agissait de joindre la parole à l’acte. “En 2013, lors de la campagne de l’élection présidentielle, il y a 4 ans et quelques mois de cela, vous promettiez un étudiant un ordinateur. Chose promise chose faite”, a déclaré Moussa Niangaly, secrétaire général de l’organisation faitière des élèves et étudiants du Mali.

Selon M. Niangaly, le président Ibrahim Boubacar Kéita a fait le bonheur et l’honneur des étudiants du Mali. Ensuite il dira à l’endroit du président IBK : “Vous venez de réaliser l’une des plus belles actions jamais posées dans l’histoire de l’école malienne en faveur des étudiants. Vous incarnez l’espoir de toute une génération”.

Il a remercié le chef de l’Etat pour la concrétisation d’une promesse qui va faciliter l’accès des étudiants maliens aux ressources numériques et digitales. Avant de terminer ses propos, il a rappelé à ses camarades en ces termes : “J’en appelle à la conjugaison des efforts de toutes et de tous pour la réalisation d’une école apaisée et performante”.

La cérémonie était organisée par l’Agence de gestion du Fonds d’accès universel (Agefau). Les présidents des institutions et les membres du gouvernement, notamment les ministres concernés à savoir Arouna Modibo Touré, ministre de l’Economie numérique et de la Communication et Assétou Founè Samaké Migan, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ont assisté à la cérémonie.

Cette initiative du chef de l’Etat qui vient de voir son aboutissement entre dans le cadre de la stratégie nationale d’accès universel aux télécommunications et aux Tic. Cette cérémonie entre dans le cadre du projet Doniya, initié par le président IBK. Le président de la République a réitéré son soutien sans faille aux étudiants pour la promotion et la vulgarisation de la bibliothèque numérique. “Au banquet universel, personne ne sera invité sans avoir le mérité, a ajouté le chef de l’Etat”, leur a-t-il signifié.

Moriba Camara

