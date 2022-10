L’unité, la paix, l’union, la cohésion, l’entente entre les travailleurs du SNESUP, étaient les mots qui ne cessaient de revenir lors des débats houleux, mais démocratiques des militants du Syndicat national de l’enseignement du supérieur et de la recherche scientifique (SNESUP), à la faveur de l’Assemblée générale unitaire convoquée par le Comité Exécutif national du SNESUP (CEN-SNESUP), le 13 octobre 2022, dans l’Amphithéâtre N°1 de la Faculté de Droit Public (ex- ENA). Il ne faisait aucun doute que la base du CEN-SNESUP est préoccupée par la division qui guète le syndicat. « Les acquis obtenus par le CEN-SNESUP n’allaient se faire sans le soutien des bases», ne cessaient de rappeler les intervenants. L’Assemblée générale unitaire dirigée par le Pr. Abdou Mallé, secrétaire général du SNESUP et son camarade Sangaré Moussa, avait à son ordre du jour deux points majeurs : le compte rendu des négociations avec le gouvernement et la programmation du congrès ordinaire du SNESUP.

A la fin de l’Assemblée, de fortes recommandations ont été faites par les délégués. L’on note l’organisation du Congrès ordinaire du SNESUP en décembre 2022; le suivi des applications de nouvelles grilles indiciaires et la hiérarchisation des attachés de recherche et des assistants; la création d’une commission de bon office pour l’unité syndicale; le renouvellement des bureaux des comités d’ici fin novembre 2022; le suivi du dossier des contractuels de l’IER (Institut d’Economie Rurale); la gestion des arrêtés des 31 agents admis au test d’aptitude et des irrégularités liées au test de 502 travailleurs contractuels ; la transposition des salaires de nouveaux recrutés en 2019 ; la gestion du cas des 40 ingénieurs informaticiens qui n’ont pas pu passer au test ; la gestion de la prime de recherche; la gestion de la situation administrative et financière des doctorants; la gestion des ressources de l’UFP (Unité de formation professionnelle) de l’IUG. Bref, il s’agit de la gestion des irrégularités liées au dernier concours d’intégration dans la fonction publique pour les attachés de recherche au niveau de l’enseignement supérieur.

Il ressort du compte rendu du point sur les négociations avec le gouvernement que les travaux de la commission de suivi ont abouti à la relecture du statut des enseignants chercheurs et de son secret d’application qui ont été signés le 20 septembre 2022 pour prendre en compte l’augmentation de la grille indiciaire de 12,60% à compter du 1er juillet 2021 ; l’augmentation de l’âge du recrutement des Assistants/Attachés de Recherche et Maîtres Assistants/chargés de recherche de 3 ans, soit 43 ans et 45 ans pour les docteurs, et de la retraite des assistants/attachés de recherche et Maîtres Assistants/chargés de recherche de 2 ans, soit 65 ans, et la hiérarchisation des assistants et des attachés de recherche. Les heures supplémentaires de la FSEG (Facultés des sciences économiques et de gestion) en 2016-2017 et 2017-2018 ont été intégralement payées. Les autres arriérés et les frais des tâches liés aux examens sont payés ou en cours.

L’alignement et le rappel des salaires des agents fonctionnaires hiérarchisés le 1er octobre 2019 ont été faits. Les nominations aux postes vacants des institutions d’enseignement supérieur et de recherche ont été opérées pour éviter un dysfonctionnement.

Le SNESUP s’est réjoui aussi de la création des postes de sécurité dans les différentes structures permettant de renforcer la sécurité dans l’espace universitaire. Il ressort aussi que le test d’aptitude professionnelle pour 48 des 502 contractuels a été organisé le 14 août 2021 avec 32 agents admis dont un décès. Malheureusement, regrette le SNESUP, l’arrêté d’intégration des 31 agents admis au test d’appui et au test d’aptitude est bloqué dans le circuit de signature pour des raisons de surcharge de la liste.

Ainsi, dit le SNESUP, sur 33 points de revendications dans le procès verbal de conciliation du 7 janvier 2021, nous avons enregistré 20 points acquis, 10 points en cours et 2 points non acquis. Les points acquis, dit le CEN-SNESUP, concernent l’augmentation de l’âge de départ à la retraite pour les enseignants-chercheurs seniors et le passeport de service. La question de l’âge de la retraite, poursuit le SSNESUP, a été ajournée pour des raisons de divergences entre les acteurs.

La demande d’un passeport de service pour l’ensemble des enseignants-chercheurs du Mali n’a pas été acceptée par le ministère des affaires étrangères qui a participé aux négociations sur la question. Selon ce dernier, les textes actuels autorisent le passeport de service seulement pour les agents de l’Etat nommés par décret présidentiel. Le SNESUP a demandé de relire ces textes pour les adapter aux besoins de l’heure. Par ailleurs, une conférence sociale se tiendra du 17 au 22 octobre 2022 sur la politique salariale et la problématique des primes et indemnités des travailleurs du Mali. « Nous y participerons pour mieux cadrer les négociations futures sur les taux et les modalités d’application de la prime de recherche aux enseignants-chercheurs du Mali », promet le SNESUP

Sur le second point portant sur la programmation du congrès ordinaire du SNESUP, dans le cadre de l’organisation du 6ème congrès ordinaire du SNESUP, nous avons, dit le SNESUP, renouvelé 21 comités de base sur 31. Il reste à renouveler 10 comités dont certains secrétaires généraux refusent pour des raisons personnelles, malgré la lettre circulaire du CEN-SNESUP du 15 février 2022 demandant aux secrétaires généraux ( de la FESG, de l’ENSup, de le FST/ISA, de la FHG, de l’ENI-ABT, de la FMOS/FAPH) de créer une alliance pour un congrès extraordinaire en leur nom. Compte tenu du refus de ces derniers, le SNESUP propose de les suspendre conformément à son règlement intérieur.

Le CEN-SNESUP a mis sur la table de l’AG unitaire, l’organisation du 6ème congrès ordinaire du SNESUP en décembre 2022 à condition que les comités payent les arriérés de cotisations et la cotisation du congrès. Au terme des débats, l’exclusion des camarades demandée par le CEN-SNESUP conformément à ses textes, a été annulée par la base souveraine. Il a été ainsi instruit aux comités de faire leur renouvellement avant fin novembre 2022. La mise à jour des cotisations pour la tenue du congrès a été formulée aussi. « Nous prions que le SNESUP puisse avoir de l’unité dans notre pays », a conclu le Pr. Abdou Malle.

Hadama B. FOFANA

Commentaires via Facebook :