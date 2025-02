Sous le parrainage de M. Ousmane Karim Coulibaly, directeur général de l’Institut National de Prévoyance Sociale (INPS), 54 auditeurs et auditrices ont reçu, ce samedi 22 février 2025, leurs diplômes de fin d’études du master en droit de la commande et des finances publiques.

La cérémonie s’est déroulée dans la cour de l’ex École Nationale d’Administration (ENA) de Bamako, en présence de plusieurs personnalités du monde académique et professionnel, notamment le recteur par intérim de l’Université Kouroukanfouga, M. Paul Traoré, et le doyen de la Faculté de Droit Public (FDPU), représenté par M. Diakaria Issiaka Sidibé.

Baptisée Promotion Dr Cheinkoro Doumbia, cette première cohorte, issue de la FDPU, est désormais prête à intégrer le marché de l’emploi.

Dans son allocution, M. Diakaria Issiaka Sidibé a souligné que cette formation est unique en Afrique de l’Ouest : « Ce master, qui s’étend sur quatre semestres académiques, affiche un taux de réussite de 80 %. Les diplômés peuvent exercer dans le domaine du droit public, de la gestion des finances publiques, mais aussi dans le secteur de l’environnement. Nous remercions le directeur général de l’INPS pour ce partenariat de qualité, qui contribue à promouvoir l’excellence. »

S’exprimant au nom des récipiendaires, M. Mahamane A. Touré a confirmé la rigueur et la persévérance dont ils ont fait preuve : « Désormais, nous sommes les ambassadeurs de ce master et nous sommes fiers du parcours accompli. Vous êtes le seul directeur à avoir investi dans notre formation dans le cadre de ce parrainage. Cet accompagnement reflète vos valeurs et votre engagement envers l’éducation », a-t-il déclaré devant le public.

Dans son intervention, M. Ousmane Karim Coulibaly a expliqué les raisons qui ont motivé l’INPS à soutenir ce programme : « La gestion des fonds publics joue un rôle important dans le fonctionnement de l’administration. Lorsqu’on nous a présenté la maquette de ce master axé sur la commande et les finances publiques, nous n’avons pas hésité à saisir cette opportunité. Nous avons établi un partenariat avec l’université pour permettre à nos agents d’y participer. Aujourd’hui, une vingtaine d’entre eux ont bénéficié de cette formation. C’est une démarche qui s’inscrit dans notre volonté d’assurer une gestion transparente et efficace des ressources humaines et financières, conformément aux principes d’équité, d’égalité et de concurrence », a précisé le DG.

Il a conclu en réaffirmant l’engagement de l’INPS à soutenir ce type d’initiatives afin de renforcer la bonne gouvernance au sein des institutions publiques.

Service des Relations Publiques, INPS.

