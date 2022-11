L’Agence Universitaire de la Francophonie au Mali s’associe à DoniyaSo pour magnifier la semaine de l’intelligence Artificielle au Mali. A cet effet une conférence a été organisée le lundi 21 novembre 2002 au siège de l’AUF sis dans l’enceinte de la FAST sur la thématique : ‘Intelligence artificielle et l’éducation.

L’AUF-Mali avec ses partenaires DoniyaSo, Robots célèbrent la semaine de l’intelligence artificielle (IA). Ce jour, une conférence a été animée sur la thématique : « Intelligence artificielle, et éducation ». Près de 3h durant, les conférenciers M . Jérôme Ribeiro et Adama Coulibaly enseignant chercheur à l’Université des Sciences, Techniques et Technologiques de Bamako ont échangé avec les participants sur les enjeux de la thématique dans un monde en pleine évolution. L’intelligence artérielle est un thème privilégié en 2022 par l’Agence Universitaire de la Francophonie ( AUF), a fait savoir son représentant au Mali le Dr Sékou Mamadou Tangara. Aussi, le Bureau National de l’AUF entend bien le porter au Mali. A travers l’organisation de la présente conférence et d’autres ateliers et activités qui suivront, vont être le cadre pour eux de mieux sensibiliser sur les enjeux de la mise à service de l’intelligence artificielle dans les activités humaines. En effet, comme indiqué par le Dr Tangara, il s’agit d’un nouveau créneau au Mali donc peu connu et développé. Qui mérite d’être connu et soutenu car l’intelligence artificielle pourrait contribuer à résoudre bien de problème à ses dires. En effet, M. Adama Coulibaly a démontré comment ceci lui a été bénéfique. L’IA a été une alternative pour lui et ses étudiants à faire face à la distanciation imposée par la crise sanitaire de la COVID19. L’exemple de M. Coulibaly démontre à dessein combien l’utilisation idoine de l’intelligence artificielle peut contribuer à l’éducation à l’instar d’autres domaines.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

