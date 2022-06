Lors de sa séance plénière du jeudi 16 juin 2022 au Centre international de Conférences de Bamako (CICB), le Conseil National de Transition (CNT) a adopté, à l’unanimité les textes de création des trois nouvelles universités qui seront à Sikasso, Gao et Tombouctou.

C’est par 107 voix pour, zéro contre et zéro abstention que les membres du Conseil national de Transition ont donné leur quitus à la création de ces nouvelles universités, non sans un débat riche qui témoignait de leur intérêt pour le sujet. En présence Pr Amadou KEITA, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Depuis des années, le système d’enseignement malien de manière générale, celui du supérieur en particulier connait une crise multiforme. Les causes de cette crise sont nombreuses : manque d’infrastructures d’accueil, nombre insuffisant d’enseignants, des problèmes liés à l’éthique, à la déontologie, à la discipline et à l’inadéquation des offres de formation avec les besoins de la société. A ceux-ci s’ajoutent le nombre croissant d’étudiants, en particulier dans les disciplines littéraires, les problèmes de financement et de transparence dans la gestion des ressources disponibles et le manque et l’inadéquation du matériel de pédagogie et de la recherche.

Cette crise se manifeste par des grèves récurrentes des enseignants chercheurs, des étudiants et, dans une moindre mesure, des personnels administratifs, techniques et de services. Les revendications de ces grèves portent généralement sur le paiement à temps des heures supplémentaires, la gouvernance des universités publiques et l’amélioration de l’environnement de travail et de logement.

L’avenir de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique au Mali a fait l’objet d’une concertation nationale par le passé au Centre International de Conférence de Bamako (CICB). La rencontre, présidée par le ministre de la Justice Aly Bathily, a enregistré la présence entre autres des membres du gouvernement, du corps diplomatique, des représentants des organisations internationales et du gouverneur du district de Bamako.

Le but de la concertation nationale sur l’avenir de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique au Mali, c’est de pallier à toutes ces insuffisances.

M.Yattara

Commentaires via Facebook :