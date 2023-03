Enseignement supérieur et recherche scientifique : Les Aînés célébrés par les cadets

Initiée par les enseignants-chercheurs et de la recherche scientifique du Mali, soutenue par le personnel des facultés, instituts et grandes écoles, la première édition de la journée d’hommage aux aînés des personnels de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a été célébrée, le 9 mars 2023, à l’Amphi Aula Magna de la Faculté d’Histoire Géographie (colline de Badalabougou). Le Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Pr. Amadou Kéita, a présidé les travaux en tant qu’invité d’honneur. Aînés, autres membres du gouvernement, recteurs, Doyens des facultés, directeurs, chefs de départements, enseignants-chercheurs, directeurs d’instituts, étudiants, ont pris part à ladite journée qui se veut un cadre novateur de reconnaissance à l’ensemble des personnels qui ont, par le passé, œuvré à l’émergence du sous secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Elle a été l’occasion de célébrer l’excellence universitaire et a permis de magnifier ceux qui ont travaillé ardemment à la formation du capital humain dans notre pays. La journée d’hommage a été marquée par une conférence, des témoignages et une exposition qui retrace le parcours des anciens. A ce jour, indique les initiateurs, il a été retenu 706 agents ayant servi en qualité d’enseignant chercheur, de cadre administratif ou de personnel technique.

Selon le président de la commission d’organisation de cette première édition de la journée d’hommage aux ainés, Pr. Ahmadou Abdoulaye Dicko, non moins directeur de l’Institut national de formation des travailleurs sociaux (INFTS), il s’agit, à travers cette cérémonie, de rendre hommage aux aînés de l’enseignement supérieur. En plus de la fonction de conseiller, dit-il, les aînés constituent la mémoire de la société. «Après plusieurs années de bons et loyaux services rendus à l’Etat, vous avez cumulez tant d’expériences. Votre retraite ne sera donc pas un repos total parce que vous êtes des valeurs rares, chacun dans son domaine. C’est pourquoi la porte de l’enseignement restera grandement ouverte pour vous afin que vous puissiez continuer à assister les jeunes professionnels et administrateurs », a déclaré le président de la commission d’organisation.

A sa suite, l’invité d’honneur, le Pr Amadou Kéita, s’est dit ému de l’initiative soutenue financièrement par les enseignants-chercheurs et les personnels des universités, grandes écoles et instituts. Il a souhaité que l’idée soit pérennisée. Le Ministre Amadou Kéita a aussi saisi l’occasion pour annoncer à l’endroit des aînés et de l’assistance que son département examine en ce moment même les textes qui permettront de continuer à « vous solliciter pour continuer les acquis de notre sous secteur. »

Le Pr. Youssous Hamey Dicko a, au nom des Aînés de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, remercié la commission d’organisation, les autorités maliennes pour avoir consacré cet évènement pour rendre hommage aux aînés de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. « …Nous étions motivés aussi par le grand retard que nos pays ont par rapport à l’Europe. Nous voulions relever ce défi là. Nous voudrions que nos successeurs, que ceux qui sont aux affaires de l’enseignement, de la classe, de la recherche aujourd’hui, comprennent que ce pays est toujours en retard et que seule l’éducation fait avancer un pays. Car les pays les plus avancés aujourd’hui sont ceux qui ont mis l’accent sur l’enseignement, la recherche scientifique qui est le poumon, le fer de lance du développement. Nous pensons que les jeunes qui sont là doivent continuer à faire la recherche scientifique », a conseillé fortement le Pr. Younouss Hameye Dicko.

Plusieurs autres témoignages ont été faits lors de la cérémonie par le Ministre de la Refondation de l’Etat, chargé des relations avec les institutions, Pr. Ibrahim Ikassa Maïga, et son homologue du dialogue social, du travail et de fonction publique, Awa Paul.

Hadama B. FOFANA

