Ces bourses se répartissent en inscription libre avec bourse (21) et en inscription sans bourses (29) dont huit (08) Master –Doctorat.

Pour l’inscription avec bourse pour les études universitaires, premier cycle, dans les domaines de formation cycle préparatoire scientifique et technique ingénierie. Licence fondamentale en économie, licence fondamentale en informatique de gestion, licence fondamentale en mathématiques. A savoir que les places se répartissent entre les séries comme suit TSE : deux (02), ST1 : deux (02), TSEco ; dix (10), STG : sept (07). Pour l’inscription sans bourse pour la licence (premier cycle) dans les domaines de formation en licence appliquée en génie civil ; licence appliquée en génie électrique, licence appliquée en génie mécanique, licence fondamentale en informatique de gestion. Les places se répartissent entre les TSE (08), STI (08), TS Exp trois (03), STG : une (01). Parlant de l’inscription sans bourse pour le Master – Doctorat (08) peuvent faire acte de candidature. Pour les études universitaires premier cycle avec bourse, les bacheliers réguliers maliens de la session de 2021, âgées de vingt-trois (23) ans au plus et ayant au moins la mention bien. Pour les études universitaires premier cycle sans bourse les bacheliers réguliers maliens de la session de 2021, âgés de vingt-trois (23) ans au plus et ayant au moins la mention assez bien.

A savoir que les dossiers de candidatures doivent comprendre les pièces suivantes : une demande manuscrite timbrée à 200F CFA adressée au directeur général de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, indiquant la filière et le contact téléphonique. Trois (03) copies de l’extrait d’acte de naissance ; trois (03) copies authentifiées et certifiées conformes de l’attestation du baccalauréat ; trois (03) copies certifiées conformes du relevé de notes du baccalauréat ; trois (03) copies dont l’original du certificat de nationalité, trois (03) copies dont l’original du casier judiciaire ; huit (08) photos d’identités récentes, une lettre d’engagement signée par l’étudiant exprimant son intérêt de faire des études en Tunisie. Pour le Master, peuvent faire acte de candidature les étudiants maliens ayant obtenu leurs diplômes de licence en Tunisie avec ou moins la mention bien.

Notons que les dossiers de candidature doivent comprendre les pièces suivantes : une demande manuscrite timbrée à 200 FCFA adressée au directeur général de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique indiquant le contact téléphonique, trois(03) copies certifiées conformes à l’original du baccalauréat ou du diplôme équivalent ; trois (03) copies conformes à l’original des relevés des notes du baccalauréat ; trois(03) copies de l’extrait d’acte de naissance, trois(03) copies certifiés conformes à l’original du diplôme de la licence ou équivalent ; trois (03) copies certifiées conforme du relevé de notes de chaque année d’études universitaires . Pour le doctorat, peuvent faire acte de candidature les étudiants maliens ayant obtenu leurs diplômes de Master en Tunisie, avec au moins la mention bien et les dossiers de candidature doivent comprendre les pièces suivantes une demande manuscrite timbrée à 200fcfa adressée au directeur général de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique indiquant le contact téléphonique, trois (03) copies certifiées conformes à l’original du baccalauréat ou du diplôme équivalent, trois copies (03) conformes à l’original des relevés des notes du baccalauréat, trois (03) copies d’extrait d’acte de naissance, trois (03) copies certifiées conformes à l’original du diplôme de la licence ou équivalent, trois (03) copies certifiées conformes du relevé de notes de chaque année d’études universitaires pour la licence, trois (03) copies certifiées conformes à l’original du diplôme de Master ou équivalent, trois(03) copies certifiées conformes du relevé de notes de chaque année d’études pour le Master. A savoir les dossiers de candidature dûment constitués doivent être déposés à la direction générale de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique au plus tard le mardi 02 août 2022 à 17h. Passé ce délai, aucun dossier ne sera accepté.

NB : Les étudiants présélectionnés doivent fournir, dans un délai de 48 heures, trois (03) copies des trois premiers pages du passeport, trois (03) copies dont l’original du certificat médical attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie contagieuse ou pandémique. Les lauréats tunisiens qui postulent pour les études de Master-Doctorat sans bourse doivent également déposer leurs dossiers dans les établissements concernés où ils souhaitent poursuivre leurs études.

A savoir que les frais de traitement des dossiers s’élèvent à 5000F francs CFA.

