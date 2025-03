Face au refus persistant du gouvernement malien de payer les heures supplémentaires et les tâches liées aux examens, le Syndicat National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique (SYNESUP) a décidé d’observer un arrêt de travail à compter de ce jeudi 20 mars. Selon un communiqué du syndicat daté du mardi 18 mars, cette grève sera maintenue jusqu’au paiement intégral des heures supplémentaires et des tâches liées aux examens.

À partir de ce jeudi, les portes des universités et autres structures d’enseignement supérieur seront fermées en raison d’un arrêt de travail décidé par le Syndicat National de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (SYNESUP). La reprise des activités ne sera effective qu’après le règlement total des arriérés, prévient le SYNESUP dans son communiqué.

Dans sa missive, le SYNESUP dénonce vigoureusement le refus persistant du gouvernement de régulariser la situation financière concernant les heures supplémentaires et les tâches liées aux examens effectuées par les enseignants-chercheurs et les personnels administratifs de l’enseignement supérieur. « Depuis plusieurs mois, nos représentants syndicaux ont multiplié les démarches et alertes pour attirer votre attention sur cette situation. Malgré nos efforts, aucune solution concrète n’a été apportée pour résoudre ce problème qui touche des droits légitimes et des engagements pris envers les personnels », souligne la lettre adressée au ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social.

Face à cette impasse, le SYNESUP affirme n’avoir d’autre choix que de recourir à un arrêt de travail afin de faire valoir ses revendications.

Abdrahamane SISSOKO / maliweb.net

Commentaires via Facebook :