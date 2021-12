Le Comité Exécutif National du Syndicat National de l’Enseignement Supérieur (CEN-SNESUP), sur instruction de sa base, a déposé, le 29 novembre 2021, auprès des autorités de la transition, une lettre de protestation contre le blocage délibéré des projets de textes relatifs aux grilles indiciaires planchers 755/850 et plafonds 1555/1650 et à la hiérarchisation des Assistants et des Attachés de Recherche devant être introduits au Conseil des Ministres.

«Nous venons protester avec la dernière énergie contre le blocage délibéré dans le circuit d’adoption des projets de textes relatifs aux grilles indiciaires planchers 755/850 et plafonds 1555/1650 et à la hiérarchisation des Assistants et des Attachés de Recherche. Cette lettre de protestation a valeur d’un préavis de grève illimitée et d’un désaveu si d’ici deux semaines les revendications ci-dessus posées ne sont pas satisfaites», indique le communiqué signé par le Pr. Abdou Mallé, secrétaire général du CEN-SNESUP.

Suite à la réunion extraordinaire du CEN-SNESUP avec les Secrétaires Généraux des Comités, le jeudi 25 novembre 2021, dit le communiqué signé par le secrétaire général du SNESUP, Pr. Abdou Mallé, les décisions suivantes ont été prises : « 1- l’envoi d’une lettre de protestation au Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique pour dénoncer le blocage délibéré des projets de textes à introduire au Conseil des Ministres ; 2- le renouvellement des bureaux des Comités SNESUP en vue du Congrès ».

Conformément à la première instruction, dit la note, nous avons envoyé, ce lundi 29 novembre 2021, une lettre de protestation au Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique avec ampliation aux autres structures concernées par nos doléances dont le Ministère du Travail, de la Fonction Publique et du Dialogue Social, et celui de l’Economie et des Finances.

Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, dit le communiqué, le 2 novembre 202l, le SNESUP et le Gouvernement malien ont signé un procès verbal de conciliation positif sur l’ensemble des points de revendications suite aux négociations autour du préavis de grève illimitée du 11 octobre 2021.

Les points d’accord 1 et 4 relatifs respectivement aux grilles indiciaires planchers 755/850 et plafonds 1555/1650 et à la hiérarchisation des Assistants et des Attachés de Recherche devaient être satisfaits trois semaines après la signature du PV par l’introduction des projets de textes au Conseil des Ministres. «Malheureusement, les trois semaines indiquées sont passées sans que les projets de textes en question ne soient envoyés au Secrétariat Général du Gouvernement (SGG) par Madame le Secrétaire Général du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique sous vos ordres, Monsieur le Ministre», regrette fortement le SNESUP.

Au point d’accord 2 relatif au relèvement de l’âge de départ à la retraite des Enseignants-Chercheurs à 68 ans et 70 ans, déclare la note, nous avions accepté de vous accorder un temps afin d’échanger avec vos homologues de la Justice et de l’ Économie et des Finances pour en convenir conformément aux instructions du Président de la transition au Conseil des Ministres du 29 septembre 2021. «Nous sommes au regret de vous faire constater le début de la quatrième semaine de la signature du dernier PV de conciliation que vous n’avez posé aucun acte, Monsieur le Ministre, allant dans le sens de l’introduction dans le circuit d’adoption des textes relatifs aux grilles indiciaires planchers 755/850 et plafonds 1555/1650 et à la hiérarchisation des Assistants et des Attachés de Recherche par le décret d’application du Statut des Enseignants-Chercheurs relu et de la résolution de la question de l’âge de la retraite des Enseignants-Chercheurs», a dénoncé le syndicat. Nous constatons également avec amertume, poursuit le communiqué, une grande lenteur pour la création et la mise en route de la Commission technique tripartite pour gérer la prime de recherche conformément à l’article 34 du décret d’application du Statut des Enseignants-Chercheurs du 27 septembre 2017. Monsieur le Ministre, déclare la note, le projet d’arrêté d’intégration dans la Fonction Publique des 32 agents admis au test d’aptitude dort dans le circuit de signature depuis le 02 novembre 202l. Qu’en est-il des 11 cas litigieux? Monsieur le Ministre, qu’avez-vous fait concrètement pour la FLSL et la FSHSE de I’ULSHB en grève illimitée depuis juin 202l pour des arriérés d’heures supplémentaires de 2018-2019 afin d’éviter une année blanche ? «En conséquence, nous venons protester avec la dernière énergie contre le blocage délibéré dans le circuit d’adoption des projets de textes relatifs aux grilles indiciaires planchers 755/850 et plafonds 1555/1650 et à la hiérarchisation des Assistants et des Attachés de Recherche. Cette lettre de protestation a valeur d’un préavis de grève illimitée et d’un désaveu si d’ici deux semaines les revendications ci-dessus posées ne sont pas satisfaites », prévient le communiqué signé par le Pr. Abdoul Mallé.

Hadama B. FOFANA

