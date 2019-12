Le coup d’envoi de «Coup de pouce», la toute nouvelle rubrique, de l’émission Maxi Tour School a eu lieu ce jeudi 12 décembre. L’équipe de la Faculté des Sciences Economiques et Gestion (FSEG) et celle de l’université privée Technolab ISTA se sont affrontées, dans ce dernier établissement.

De la pédagogie à l’andragogie. Avec la rubrique «Coup de pouce», l’émission de téléréalité Maxi Tour School entre dans l’ère de l’entreprenariat. Introduite dans l’émission à l’occasion des 20 ans de Maxi Tour School, la rubrique «Coupe de Pouce» est parrainée par l’Organisation des Jeunes Patrons du Mali (OJEP) dont le président, Cheick Oumar Soumano a présidé le jury pour cette première manche de la compétition interuniversitaire.

Le trio d’entrepreneurs composé de part et d’autre d’une fille et deux garçons ont répondu aux questions du jury sur: la culture générale, les finances, le marketing, le GRH ou encore la fiscalité. Dans cette dernière discipline les questions ont porté sur le taux de l’impôt sur les sociétés et le mode de calcul de l’impôt synthétique au Mali. Après 90 mn de jeu, les deux équipes se sont neutralisées sur le score de 14 partout. La question Bonus du jury finira par donner l’avantage à la FSEG.

Aux candidats, Cheick Oumar Soumano indique qu’un bon entrepreneur c’est avoir une bonne culture générale. Hamane Adiawiakoye, directeur des Etudes de Technolab ISTA, partage ce conseil du président du jury. Cependant, estime Hamane Adiawiakoye, la rubrique étant sur l’entreprenariat, les questions doivent beaucoup plus être centrées sur les thèmes relatifs à ce domaine. L’équipe de Technolab ISTA, affirme-t-il, était plutôt des informaticiens et non des financiers. Pour le match retour à la FSEG, le directeur des Etudes souhaite que la meilleure équipe gagne.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

