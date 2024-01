Institut National des Arts (INA) : L’inauguration des nouveaux locaux prévue le 25 janvier prochain !

L’Institut National des Arts de Bamako est un établissement d’enseignement professionnel en Arts, Métiers et Animation socioculturelle. Pour rappel, il a été créé en 1933 sous le nom de Maison des Artisans Soudanais, pour devenir plus tard l’Ecole Artisanale de Bamako, puis Institut National des Arts en 1963. Les nouveaux locaux de ce prestigieux institut ont été réalisés à Sénou, dont la cérémonie d’inauguration est prévue pour le 25 janvier.

Longtemps annoncés depuis des années, les travaux de construction du nouveau bâtiment de l’Institut National des Arts (INA) à Sénou ont pris fin. En effet, cette information émane du communiqué du Conseil des Ministres du mercredi 10 janvier dernier, sur communication du ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoly Guindo.

C’est donc le Chapitre des Communications de cette session du Conseil des Ministres qui a donné l’information relative à l’inauguration des nouveaux locaux dudit Institut.

Ainsi, à la lumière du même Communiqué, il ressort que les difficultés d’accessibilité, la vétusté des locaux et les inconforts liés aux pollutions et nuisances de l’INA ont rendu sa délocalisation nécessaire. Que c’est dans cette perspective, des nouveaux bâtiments entièrement financés par l’Etat, ont été réalisés à Sénou. A cet effet, cette délocalisation vise à offrir aux élèves de meilleures conditions de formation en dotant l’Institut d’une infrastructure adéquate et moderne. Et la cérémonie d’inauguration de ces nouveaux locaux flambant neufs se déroulera le 25 janvier 2024.

Mariam Sissoko

