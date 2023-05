L’ambassade des Etats-Unis à Bamako est fière d’annoncer que sept Maliens ont été sélectionnés pour participer à la Bourse Mandela Washington 2023 pour les jeunes leaders africains.

Lancée en 2014, la Bourse Mandela Washington est le programme phare de l’Initiative des jeunes leaders africains (YALI) et incarne l’engagement des Etats-Unis à investir dans l’avenir de l’Afrique.

YALI a été créée en 2010 et soutient les jeunes Africains dans leur promotion de la croissance économique et de la prospérité, le renforcement de la gouvernance démocratique, ainsi que la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique. Depuis 2014, près de 5 800 jeunes leaders des différents pays d’Afrique subsaharienne ont participé à la Bourse Mandela Washington.

Vingt-huit établissements d’enseignement supérieur américains dans 20 Etats et le district de Columbia accueilleront des instituts de leadership pour environ 700 boursiers de la Mandela Washington Fellowship.

Ces programmes de six semaines, hébergés par des campus universitaires à travers les Etats-Unis, soutiendront le développement des compétences en leadership des boursiers grâce à des études académiques, des ateliers, du mentorat, des rencontres avec des leaders américains et une collaboration avec des membres de la communauté locale.

L’ambassade des Etats-Unis à Bamako est fière d’annoncer la participation des leaders suivants à la Bourse Mandela Washington 2023 :

– Messaoud Ould Braïka, de Tombouctou, effectuera son programme dans la filière leadership en gestion publique à l’Université Wayne State à Détroit, dans le Michigan. M. Braïka dirige une organisation non gouvernementale travaillant à la consolidation de la paix et à la réconciliation nationale au Mali.

– Koundé Cissé étudiera le leadership des affaires à l’Université du Texas à Austin. Cissé est une entrepreneure spécialisée dans la restauration.

Après avoir ouvert un service restauration rapide appelé Koundé Vision en 2021, elle vise maintenant à étendre sa présence sur l’ensemble du Mali d’ici 2040, en particulier en ouvrant sa propre chaîne de livraison de services alimentaires pour faciliter l’accès à la nourriture pour tous, et réduire le chômage des jeunes et des femmes.

– Diakaridia Doumbia (Diack) étudiera le leadership des affaires à l’Université de Lehigh en Pennsylvanie. Doumbia est responsable de projet à Impact Hub Bamako, où il se concentre sur le renforcement des capacités des jeunes. Il est également coordinateur de plusieurs projets de développement, consultant et conseiller au sein du Système des Nations unies.

– Fatoumata Koïta suivra la filière leadership en engagement civique à l’Université d’Etat du Michigan à East Lansing. Koïta est une entrepreneure verte dédiée à la protection de l’environnement et l’autonomisation des jeunes. En tant que présidente de l’association “Mali Propre”, elle est la force motrice du mouvement de gestion des déchets, pour un Mali plus propre et plus vert.

– Moussa Hubert Ouologuem effectuera son programme dans la filière leadership des affaires à l’Université de Notre Dame dans l’Indiana. M. Ouologuem est un professionnel chevronné de la gestion d’entreprise et des projets, actuellement directeur général du Groupe Xpertpro, où il se concentre sur la formation et les services de soutien aux entreprises. Il est également le fondateur d’Expert’Labs, un incubateur de startups qui a formé près de 1000 entrepreneurs.

– Dramane Souaré effectuera son programme à l’Université de Géorgie à Athens dans la filière leadership en engagement civique. Souaré est animateur et présentateur télé, avec plusieurs années d’expérience dans la promotion de l’anglais à la télévision et l’animation de débats sur l’éducation et les problématiques liées à la jeunesse. En 2022, Souaré a été reconnu comme l’un des jeunes les plus influents dans la promotion de la langue anglaise, des actions citoyennes et de la démocratie au Mali.

– Tariba Traoré suivra la filière leadership en engagement civique à l’Université de la Côte du Golfe de la Floride. Tariba est une entrepreneure sociale expérimentée et présidente du Conseil des clubs d’anglais du Mali, engagée dans la promotion de la langue anglaise et des droits des filles et des jeunes femmes.

Le 11 mai, pour féliciter et honorer ces sept lauréats, l’ambassadeur des Etats-Unis Rachna Korhonen a organisé une réception à sa résidence. L’ambassadeur entouré des représentants du gouvernement malien et d’anciens participants au programme ont félicité les sept leaders et leur ont souhaité plein succès.

L’ambassadeur a réaffirmé l’engagement de l’ambassade à investir, former, renforcer les capacités et élargir les réseaux des jeunes Maliens qui joueront un rôle majeur dans la bonne gouvernance, l’économie verte, la société civile, et l’édification d’un Mali stable et prospère. Elle les a également encouragés à agir comme ambassadeurs du Mali aux Etats-Unis. “Je compte sur vous pour revenir et être des leaders au Mali, en Afrique et dans le monde”, a-t-elle déclaré.

Après leurs programmes de leadership, les boursiers participeront au Sommet de Washington, DC. En outre, sur les 700 participants au programme 2023, jusqu’à 100 d’entre eux sélectionnés sur concours participeront à des programmes de stages professionnels avec des organisations américaines du secteur public, privé ou à but non lucratif. Les participants peuvent également participer à des programmes pour anciens boursiers après leurs formations afin de renforcer davantage leurs compétences professionnelles et leurs réseaux.

La Bourse Mandela Washington est un programme du Département d’Etat des Etats-Unis financé par le gouvernement américain et administré par IREX.

Source Ambassade des USA au Mali

Bourse Mandela à Washington 2023 :

Qui sont les participants ?

Diakaridia Doumbia (Diack) possède plusieurs années d’expérience dans la gestion de projets de développement et l’appui au secteur privé. Actuellement, il est responsable de projet à Impact Hub Bamako et se concentre sur le renforcement des capacités des jeunes, ainsi que sur l’accompagnement des organisations.

Il coordonne de nombreux projets de développement. Récemment, il a dirigé avec succès un projet dans cinq pays du Sahel, à savoir le Mali, le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Niger et le Burkina Faso.

D. Doumbia est également consultant et conseiller au sein du système des Nations unies, sur les questions liées à l’accompagnement et au développement des start-ups, à la promotion des technologies et à l’inclusion économique des jeunes et des femmes.

Ingénieur financier, M. Doumbia s’est fixé comme défis, depuis des années, de transformer des idées en projets ayant un impact. Ce qui l’a conduit à créer Projob une plateforme dédiée à la promotion des compétences techniques et l’accompagnement du secteur informel qui réunit à ce jour plus de 70 acteurs.

A l’issue de sa participation au programme Mandela Washington Fellowship en leadership business à l’Université de Lehigh en Pennsylvanie, M. Doumbia a l’intention de s’investir davantage dans le soutien aux communautés vulnérables par le biais du codéveloppement de solutions innovantes, en soutenant les entrepreneurs avec les outils/méthodologies appris pendant le programme pour un secteur privé inclusif et dynamique, en mettant l’accent sur le genre et les secteurs informels.

Tariba Traoré est une jeune leader avec plus de huit ans d’expérience dans l’entreprenariat social, visant à avoir un impact positif sur les jeunes à travers la promotion des droits des femmes et des filles et la langue anglaise pour renforcer les opportunités d’affaires au Mali.

Pour ce faire, Madame Tariba Traoré joue un rôle clé dans diverses organisations non gouvernementales locales et internationales travaillant avec les filles et les jeunes femmes, telles que le Réseau ouest-africain des jeunes femmes leaders et le Réseau de développement et de communication des femmes africaines (Femnet) au Mali et à l’étranger. Elle a été la première femme à être élue présidente du Conseil national des clubs d’anglais du Mali (MECC), qui est la représentation nationale de 20 clubs d’Anglais comptant plus de 600 membres dans tout le Mali.

Dans le cadre de ses fonctions, elle encadre et supervise plusieurs programmes de développement du leadership et de mentorat, en mettant l’accent sur l’autonomisation des jeunes leaders. Elle a lancé le programme d’autonomisation des femmes des clubs anglais, qui prévoit la formation et l’accompagnement de plus de 80 jeunes femmes au sein du réseau des clubs anglais, afin de développer leur potentiel en vue de futures fonctions de direction.

Sa participation au programme d’engagement civique de la Mandela Washington Fellowship à la Florida Gulf Coast University soutiendra son développement professionnel et élargira son réseau de leaders civiques qui s’attaquent à des problèmes similaires dans toute l’Afrique.

Moussa Hubert Ouologuem est un chef d’entreprise et un manager de projet chevronné avec plus de 14 ans d’expérience. Il est actuellement le directeur général du Groupe Xpertpro qui fournit aux PME et aux grandes entreprises des services de formation, de gestion et de consultation.

Moussa est également le fondateur d’Expert’Labs, un incubateur de startups qui a formé plus de 1000 entrepreneurs Africains et aidé environ 100 entreprises à démarrer et à développer leur startup. Expert’labs a levé plus de 300 000 USD en 3 ans.

Moussa est engagé dans la promotion de l’entrepreneuriat comme moyen de lutte contre le chômage et de création des emplois décents pour les Africains dans le but de créer une société inclusive. Il est auteur et a écrit 3 livres sur l’emploi, la vie personnelle développement et l’éducation financière. Il est également conférencier et a animé plusieurs conférences dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest. En 2022, il a reçu le prix des 10 meilleurs coachs professionnels d’Afrique.

Moussa poursuivra sa formation en Leadership in Business à l’Université de Notre Dame dans l’Indiana. A son retour, il souhaite créer la première école d’entrepreneuriat et de commerce au Mali, et éventuellement l’étendre à d’autres pays africains d’ici 2035.

Koundé est un jeune entrepreneur qui travaille dans la restauration depuis 2018. Après ses études, elle s’est dirigée vers sa passion : l’entrepreneuriat en restauration. Immédiatement, elle a créé sa page Facebook, Koundé vision qui compte actuellement plus de 8000 abonnés, où elle fait la promotion de ses plats (traditionnels et modernes).

Grâce au succès de cette page, elle a ouvert en 2021un restaurant Fast-Food nommé Koundé vision. En plus de cela, Koundé propose le service traiteur aux entreprises, aux organisations, et lors des cérémonies et s’occupe même de la gestion de la cantine d’une entreprise de la place.

Son rêve est d’étendre son business à travers le Mali avant 2030 ; spécifiquement en créant sa propre chaîne de livraison et en embauchant les jeunes et les femmes pour réduire le taux de chômage. Pendant son programme à l’université de Texas Austin dans la filière Leadership in Business, Koundé apprendra les différentes stratégies sur la gestion d’entreprise et du personnel. Après son programme à Austin, Koundé effectuera un stage pratique de 4 semaines à Cincinnati dans l’Ohio pour élargir ses compétences.

Fatoumata Koïta est un leader visionnaire qui milite pour la protection de l’environnement et l’autonomisation de la jeunesse malienne. En tant que présidente de l’association “Mali Propre”, elle est la force motrice du mouvement de gestion des déchets, pour un Mali plus propre et plus vert. Parallèlement, dans le cadre de ses activités à la tête de l’African Leadership Programs Camp, Fatoumata se dévoue à former les jeunes maliens à la protection de l’environnement et à la construction de communautés durables.

Ses efforts inlassables pour lutter contre le changement climatique lui ont valu plusieurs prix et la reconnaissance d’associations professionnelles.

Pour développer davantage ses compétences en matière de gestion de projet et de négociation, Fatoumata a opté pour la filière leadership en engagement civique à l’université d’Etat du Michigan à East Lansing. A son retour, elle envisage de créer des réseaux régionaux, des bibliothèques vertes et une agence de communication environnementale, en mettant l’accent sur les emplois verts et la participation des femmes. Son objectif est d’encourager l’innovation et l’inspiration, tout en protégeant l’environnement et en donnant aux femmes les moyens de créer un avenir plus brillant et plus propre pour le Mali et au-delà.

Dramane Souaré est un jeune journaliste, un communicant, un stratège intellectuel, socialement motivé et citoyennement engagé pour l’amélioration de la qualité de la communication et du journalisme au Mali et en Afrique.

Animateur et présentateur télé, Souaré a créé Africa English Time, un nouveau concept innovant d’émission interactive sur les questions d’actualités/sociétés alliant l’anglais et le français sur Africable Télévision, une chaîne privée basée au Mali et qui couvre toute l’Afrique de l’Ouest.

Dramane a été reconnu en 2022 comme l’un des jeunes les plus influents dans la promotion de la langue anglaise, les actions citoyennes et la démocratie au Mali. Il a reçu le “Prix du meilleur journaliste présentateur TV” et le “Prix de l’éloquence dans la catégorie Animateurs TV” en 2023.

Placé à l’Université de Géorgie à Athènes, le journaliste va suivre le parcours Leadership in Civic Engagement pour renforcer son leadership et améliorer ses compétences en communication et en journalisme. Son rêve c’est de créer une grande plateforme intercontinentale dénommée “Africa Youth Generation” pour permettre aux jeunes africains de pouvoir mieux s’exprimer sur les enjeux de société et d’impacter positivement leurs communautés en mettant la jeunesse au cœur du développement.

Initiateur de nombreux programmes, Messaoud Ould Braïka est originaire de la cité des 333 Saints, Tombouctou. Messaoud est très engagé au service de son pays depuis une décennie. Il dirige actuellement une organisation non gouvernementale travaillant sur la consolidation de la paix et la réconciliation nationale au Mali. Il est déterminé à promouvoir des politiques qui encouragent l’entrepreneuriat des jeunes par l’innovation qui créera un boom entrepreneurial. Messaould est sélectionné pour le programme de Leadership en gestion publique à l’université de Wayne State à Detroit dans l’état du Michigan. Durant son séjour, il apprendra du modèle américain de management public et il s’imprégnera la culture américaine.

Source Ambassade des USA au Mali

