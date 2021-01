Alors qu’une confusion sur la réouverture des écoles se répandait, le ministère de l’Education Nationale et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont annoncé dans un communiqué la fermeture des établissements scolaires jusqu’au 23 Janvier 2021 en raison de la COVID-19.

Initialement prévue pour demain mardi 5 janvier, les classes resteront fermées jusqu’au samedi 23 janvier pour des raisons sanitaires liées à la pandémie de la maladie à Coronavirus. La reprise des cours, pour la nouvelle année scolaire, dans tous les ordres d’Enseignement est fixée au lundi 25 janvier. C’est ce qu’ont annoncé le ministère en charge de l’Education Nationale et celui de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le secrétaire général du ministère de l’Education, Kinane AG GADEDA, rappelle qu’il est impératif pour les parents, les administrateurs scolaires et les enseignants de respecter et de faire respecter les règles de prévention de la pandémie. C’est seulement à ce prix que l’on contribuera, selon lui, de façon efficiente à l’effort national de lutte contre la Covid-19.

Le Mali à l’instar des autres pays du monde connait depuis quelques semaines, une nouvelle vague de la maladie à Coronavirus. Le pays a enregistré ces dernières semaines des chiffres record allant jusqu’à plus de 150 cas de contamination en 24 heures. C’est ce qui a poussé les autorités du pays à déclaré l’Etat d’urgence sanitaire.

Le Premier ministre, Moctar Ouane, dans une vidéo publiée le dimanche 3 janvier sur page Facebook, a assuré le peuple malien de l’engagement des autorités à tout mettre en œuvre pour lutter contre cette terrible maladie. Mais il a indiqué que cela ne peut se faire sans l’engagement et la détermination de tous et de chacun.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

