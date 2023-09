Ministère de l’Education Nationale : Les préparatifs de la rentrée scolaire 2023-2024 au centre des préoccupations

Présidée par le Secrétaire Général du département, Monsieur Kinane Ag Gadeda, le cabinet élargi s’est retrouvé pour la 2ème fois, ce vendredi 1er septembre 2023, pour une réunion sur les préparatifs de la nouvelle rentrée scolaire.

Le Secrétaire Général avait partagé des tâches lors de la précédente réunion, il s’agit pour les différents responsables de faire le compte rendu. Ces rencontres visent à réussir efficacement la rentrée scolaire 2023-2024 d’où les instructions du Secrétaire Général afin de prendre les dispositions suivantes:

NIVEAU AE, la rencontre préparatoire de la rentrée avec tous les acteurs de l’école ( Centres d’Animation Pédagogique, Collectivités Territoriales, partenaires sociaux).

NIVEAU CAP, tenir la rencontre préparatoire avec tous les acteurs de l’école (Directrices/ Directeurs d’établissements préscolaire et spécial, du fondamental, de l’éducation non formelle, des responsables des Collectivités Territoriales, et des partenaires sociaux).

NIVEAU ÉCOLE, tenir le premier conseil des maîtres avec les enseignants et les Comités de Gestion Scolaire ( CGS).

Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire 2023-2024, le Secrétaire Général, Monsieur Kinane Ag Gadeda entend avec ses collaborateurs, impliquer tous les décideurs et acteurs impliqués dans la gestion aux niveaux régional, et local. Il s’agit des Directeurs des Centres d’Animation Pédagogique, des Directeurs d’Instituts de Formation des Maîtres, des Directeurs d’écoles, des enseignants, des Collectivités Territoriales, des Associations de Parents d’Elèves, des Comités de Gestion Scolaire, des Associations des Mères d’Elèves, des Associations et Organisations Non Gouvernementales intervenant dans le domaine de l’éducation au Mali.

Il est important de rappeler que tous les ordres d’enseignement sont concernés par ces préparatifs sous la coordination du Secrétaire Général du Ministère de l’Education Nationale à savoir : l’enseignement préscolaire et spécial, l’enseignement fondamental, l’enseignement secondaire général, l’enseignement technique et professionnel, l’enseignement normal et l’éducation non formelle.

CELLULE DE COM-MEN

